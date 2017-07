Top 14 - La liste des entraîneurs de rugby sans club et sans contrat

Alors que les dernières équipes de Top 14 reprennent l'entraînement cette semaine - à l'instar du champion de France Clermont - un bon nombre d'entraîneurs se retrouvent sans club. S'ils multiplient les recherches, se proposent à droite et à gauche ou se ressourcent, il faut bien avouer que les places sont rares. Et donc très chères. La grande majorité des clubs ont installé leur staff pour la saison à venir et il sera bien compliqué pour certains de trouver un poste. "Quand un nouveau manager est nommé, il préfère généralement arriver avec ses propres adjoints. Cela se comprend" , souligne David Darricarrère dans Midi Olympique.

Elissalde, dernier en date

L'ancien technicien de Biarritz "commence à tourner en rond" comme il le précise. Parmi les entraîneurs sur le marché, plusieurs noms prestigieux y figurent. Le dernier à s'y être ajouté n'est autre que l'ex-Toulousain Jean-Baptiste Elissalde, deux fois champion de France (2011 et 2012) en tant qu'adjoint de Guy Novès. L'ancien Toulonnais Jacques Delmas n'a pas retrouvé de club depuis son départ en novembre dernier (3 fois champion de France et 2 Champions Cup au compteur)

" Quand tu embrasses ce métier, tu ne sais pas trop où tu mets les pieds (David Darricarrère) "

Vainqueur de la finale d'accession de Pro D2 avec Agen, Mathieu Blin n'est plus en poste. Comme l'ancien talonneur du XV de France Raphaël Ibanez (98 sélections), Serge Milhas, Philippe Benetton ou encore François Gelez. La liste est longue, sans oublier que de nouveaux entraîneurs apparaissent sur le marché avec d'anciens joueurs qui se reconvertissent. "Quand tu embrasses ce métier, tu ne sais pas trop où tu mets les pieds. Puis tu apprends à découvrir ses bons et mauvais côtés" , lâche Darricarrère.

