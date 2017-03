Top 14 - Grenoble : Un succès contre Castres pour sans doute la der de Fabien Gengenbacher

"On a vu que ‘Géjo’ était vraiment affecté quand il est sorti" , expliquait le capitaine du FCG, Lucas Dupont, après le match. "Je pense que dans sa tête il avait conscience du moment qu’il était en train de vivre. Moi, qui suis proche, ça m’a fait vraiment quelque-chose. Du coup, à la mi-temps, on s’est dit qu’on voulait lui offrir un vestiaire heureux pour peut-être la dernière fois qu’il portait le maillot. D’avoir pu arracher la victoire comme ça en fin de match (sur un drop de David Mélé à la 78e minute, Ndlr), on était fiers de ce qu’on lui avait donné et puis je pense qu’il était fier de nous" .

"On avait vraiment envie de lui rendre tout ce qu’il a pu donner au FCG pendant toutes ces années" , a abondé David Mélé, auteur des 21 points de la victoire grenobloise. "C’est quelqu’un qui est toujours là, qui fait toujours les efforts même si des fois il n’est pas dans le groupe, il travaille très dur. Aujourd’hui (samedi), c’est malheureux parce qu’il avait envie de finir la saison et sa carrière sur une bonne note. Malheureusement, ce n’est pas le cas. On s’est battus pour lui. On l’a fait pour le remercier de tout ce qu’il a pu faire pour le club" .