TOP 14 - Drew Mitchell a manqué ses adieux au rugby

Pour quelqu’un qui aime les records, Drew Mitchell a peut-être bien disputé ce dimanche le plus mauvais match de sa carrière. L’histoire est d’autant plus triste que c’était son dernier, une finale de surcroît, qui demeurera à jamais un échec aussi bien collectif qu’individuel. Ses tourments ont débuté avec le premier essai de l’ASMCA, où le jeune Damian Penaud lui a donné le tournis avant de servir Josua Tuisova. Ils se sont ensuite poursuivis dans la nuit dyonisienne où il n’a jamais pesé, ne s’illustrant que par des mauvais choix et un jeu au pied défaillant.

Plus que des mots, des statistiques : seulement 25 mètres parcourus ballon en main (soit 2 de plus que van der Merwe et 95 de moins que Raka), 0 franchissement, 0 défenseur battu, 0 offload, 1 turn-over concédé et 3 plaquages manqués. Des chiffres à des années lumières des standards qui ont fait de lui un des chouchous de la Rade. Mais pas si loin non plus de ce qu’il a pu montrer durant cette saison difficile (un seul essai marqué en quinze matches, son plus faible rendement en professionnel) durant laquelle son corps lui a dicté la décision de raccrocher les crampons à tout juste 33 ans. Ce baissé de rideau, Mitchell s’y était beaucoup préparé. Trop, diront certains, arguant que son légendaire sourire avait fait place à une mine fermée le jour de la finale. Il avait fait inscrire "The" sur son crampon gauche, et "End" sur le droit…

Drew Mitchell (Toulon)AFP

Mitchell : "Merci à toi, le rugby. La promenade a été drôle"

Pour l’ensemble de son œuvre, sur et en dehors du terrain, Drew Mitchell méritait sans doute un happy end à la Jonny Wilkinson (qui avait été sacré champion de France avec Toulon en 2014 pour son dernier match). Il n’a pas eu cette chance, mais ses supporters ne lui ont pas tenu rigueur pour ce dernier acte manqué. Bien au contraire même, à en croire les très nombreux hommages et remerciements qui ont déferlé sur les réseaux sociaux. Parfois même sur le ton de l’humour, qui a toujours collé à la peau du personnage. Un message, parmi tant d’autres : "Tu as vraiment joué cette finale ? Peu importe, merci pour tout, tu seras toujours un magicien pour nous et le bienvenu à Toulon" .