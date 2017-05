TOP 14 - Demi-finale Clermont - Racing 92 : Une histoire de caractère pour un remake attendu

Le contexte

Clermont - Racing, c'est avant tout une histoire de retrouvailles. Au même stade de la compétition l'an passé, le Racing avait à la surprise générale éliminé Clermont après un match épique (33-34 après prolongation) et notamment une fin de rencontre mouvementée durant laquelle les Clermontois s'étaient estimés lésés par certaines décisions arbitrales. Cette 2e demi-finale en forme de remake opposera cette fois ce samedi à Marseille (18h) une formation de l'ASM à nouveau qualifiée directement pour le dernier carré après une saison régulière maîtrisée à une équipe francilienne qui en a bavé. Aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

Dans l'ordre, les Ciel et Blanc ont dû faire face à l'affaire des corticoïdes, celle de l'higénamine, à la fuite de Johan Goosen, à l'arrestation en état d'ivresse au volant de Dan Carter, à celle en possession de cocaïne d'Ali Williams et au projet de fusion mort-né avec le Stade français... Et même si cela paraissait totalement improbable il y a quelques semaines à peine, le champion de France est toujours debout. Et n'a tellement plus rien à perdre qu'il en est plus dangereux que jamais. Le barrage remporté à Montpellier l'a prouvé. Poussés dans leurs derniers retranchements ces derniers mois, les Franciliens s'accrochent à leur rêve : conserver leur titre.

Leone Nakarawa (Racing 92) face à Montpellier - 20 mai 2017AFP

Pour les Auvergnats, il s'agira en revanche de surmonter l'échec d'une nouvelle finale perdue, celle de Champions Cup face aux Saracens il y a 2 semaines seulement. La saison passée, le Racing avait justement digéré sa défaite en finale de la Coupe d'Europe face à ces mêmes Sarries pour aller au bout en championnat. L'ASM en sera-t-elle capable à son tour ? L'équipe qui filera en finale aura en tout cas démontré une sacrée force de caractère.

Les face-à-face : léger avantage à Clermont

Sur les 10 dernières confrontations entre Clermont et le Racing, l'ASM en a remporté 5 pour 1 nul et 4 succès du club francilien. Cette saison, chacun a gagné chez soi mais les Auvergnats de façon bien plus large (47-10 au Michelin en septembre, 27-24 à Lille en mars).

Les joueurs à suivre : Penaud, Raka et Cancoriet dans le grand bain

Le staff clermontois a opéré 4 changements dans son XV de départ. En 2e ligne, Flip Van der Merwe va remplacer Sébastien Vahaamahina, blessé. Les 3 autres retouches sont par contre stratégiques. Derrière, les jeunes Damian Penaud (20 ans) et Alivereti Raka (21 ans) vont pousser Aurélien Rougerie sur le banc et Scott Spedding en tribunes. Et décaler Nick Abendanon à l'arrière. Devant, Judicaël Cancoriet a lui être préféré à Peceli Yato. Le talent de ces 3 grands espoirs clermontois n'est plus à prouver. À eux de rentrer dans la lumière au plus beau des moments.

Alivereti Raka (Clermont) face à Lyon - 29 avril 2017Icon Sport

Du côté du Racing, seul Teddy Thomas intègre le XV de départ en lieu et place de Juan Imhoff, forfait. Leone Nakarawa, Yannick Nyanga, Chris Masoe et Joe Rokocoko, énormes à Montpellier, reproduiront-ils un match d'une telle qualité ? On attend aussi beaucoup du duel entre les charnières Morgan Parra - Camille Lopez et Maxime Machenaud - Dan Carter.

3 stats à avoir en tête

5. Clermont réussi plutôt pas mal au Racing ces derniers temps. Les Racingmen ont battu l'ASM 4 fois lors de leurs 5 dernières confrontations.

34. En barrage à Montpellier, les tenants du titre ont effectué pas moins de 34 offloads ! Dont 7 par Casey Laulala et 6 signés Leone Nakarawa.

800. C'est le nombre de points inscrits par Clermont, meilleure attaque, lors de la phase régulière du championnat.

Damian Penaud (ASM Clermont) face à La Rochelle - 6 mai 2017AFP

Ils ont dit

Franck Azéma (entraîneur de Clermont)

" Il faut se focaliser sur le plaisir de jouer une demie à Marseille et sur l’opportunité de monter à Paris pour une finale "

Henry Chavancy (trois-quarts centre du Racing)

" C'est une certitude : le fait de revenir de toutes ces péripéties nous a resserré encore plus, forgé un caractère "

Henry Chavancy (Racing 92)Icon Sport

Notre avis

La dynamique est en faveur du Racing. Son dernier résultat est un exploit à Montpellier alors que Clermont reste sur une défaite en finale de Coupe d'Europe. Mais si les Auvergnats ont digéré cet échec, nous voyons leur collectif prendre le dessus sur les individualités franciliennes. Disons que c'est du 55% - 45% en faveur de l'ASM.