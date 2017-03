TOP 14 - Coaching, La Rochelle, carton rouge, KO... nos Tops et Flops de la 19e journée

Les Tops

Dupont et Urdapilleta ont tout changé

"La bascule de ce match s'est faite sur le coaching. Ceux qui sont entrés ont amené de l'énergie, de la vitesse" . Cette phrase est signée de Christophe Urios, le manager de Castres. Samedi, ses joueurs étaient clairement bousculés par les Clermontois. Face au vent, le technicien se demandait certainement comment il allait bien pouvoir faire basculer le cours du match (53e, 13-13). C’est à ce moment-là qu’il a décidé de changer sa charnière en faisant entrer Antoine Dupont et Benjamin Urdapilleta. Dynamisme, drop et chistéra, les deux compères ont clairement changé la donne. Pour le plus grand bonheur d’un CO qui s’invite sur le podium du championnat.

Isa, une première réussie

Il était très attendu samedi du côté de Lyon. Facundo Isa, qui a rejoint le Lou jusqu'à la fin de la saison comme joker médical avant de filer à Toulon, doit apporter un plus aux Lyonnais dans cette fin d'exercice et la lutte pour le maintien. Et pour sa première à Gerland, l'international argentin (23 ans, 25 sélections) a bel et bien répondu présent. "Sa grosse qualité est sa capacité à casser les défenses. Il est aussi capable de faire jouer derrière lui, de gratter des ballons, de plaquer, d’avoir de l’intensité" , résumait Pierre Mignoni cette semaine avant la réception de Montpellier. Toutes ces qualités, le troisième ligne les a montrées contre le MHR. Avec notamment deux franchissements et une grosse activité en défense. Histoire de marquer son nouveau territoire.

La Rochelle, un (nouvel) exploit historique

On le sait tous, le Stade rochelais est bien plus qu'une simple surprise cette saison. Les Toulousains l'ont (encore) appris à leurs dépens ce dimanche. Car les Maritimes se sont imposés en Haute-Garonne pour la première fois de leur histoire. Un nouvelle prouesse rochelaise après des succès à Castres ou à Toulon et alors que Marcel-Deflandre est toujours imprenable. La Rochelle, qui a repris la tête du classement, c'est tout simplement le nouveau patron du Top 14. Et pour les partenaires de Levani Botia, énorme à un inhabituel poste de flanker, les demi-finales se rapprochent sérieusement. "On va dire qu'on est dans un rêve et qu'on va essayer de se réveiller le plus tard possible" , commentait Romain Sazy.

Les Flops

Toulon, quelle tristesse !

Hormis un essai d'Habana en fin de match, Toulon a semblé sans solution contre Brive. Le demi de mêlée varois Éric Escande admettait même en fin de rencontre qu'il fallait se remettre rapidement au travail pour éviter de sortir du Top 6. Muette, l'attaque varoise n'a jamais vraiment inquiété les Corréziens et Toulon s'est contenté de défendre. Un rendement offensif indigne des quadruples champions de France, qui nous ont habitué à mieux et qui vont devoir se montrer moins apathiques d'ici la fin du championnat, au risque de se faire devancer dans la course aux phases finales.

Racing 92 : quand ça veut pas...

Ces dernières semaines, le Racing 92 enchaîne les coups durs. On ne reviendra pas sur les affaires qui ont largement perturbé la préparation de ce déplacement à Grenoble. Et comme si cela ne suffisait pas, les Franciliens se sont rajoutés un handicap de plus, jouant en infériorité numérique durant 75 minutes samedi soir. La faute à ce plaquage un peu haut de Chris Masoe, le numéro 8 néo-zélandais, expulsé par Pascal Gauzère après arbitrage vidéo.

Pourtant, dans un premier temps, l’arbitre de la rencontre n’était pas forcément parti pour l’expulser après ce choc sévère sur Arnaud Héguy. Voyant le talonneur isérois rester au sol, il a fait appel à la vidéo puis décidé d’appliquer à la lettre les dernières directives de World Rugby. "C'est du rugby, c'est pas du foot" , s'est étonné sur le moment l'ancien All Black. 75 minutes plus tard, le Racing 92 s’inclinait (19-10) et repartait une nouvelle fois sans le moindre point. Pas l’idéal dans la course aux phases finales.

Bordeaux-Bègles s'enfonce un peu plus

Mais que se passe-t-il à Bordeaux-Bègles ? Non seulement l'UBB n'avance plus depuis novembre mais elle commence à même sérieusement reculer. Sur le terrain du Stade français, les Girondins se sont largement inclinés, laissant le bonus offensif aux Parisiens. Les hommes de Raphaël Ibanez restent donc sur six défaites et un nul lors des sept dernières journées de championnat. Incompréhensible... Auteurs d'un bon début de saison, ils sont désormais onzièmes et plus invités dans la course aux phases finales.

Le retour de Palisson après son KO

Mais comment Alexis Palisson a-t-il pu revenir sur la pelouse d'Ernest-Wallon ? Totalement KO après un énorme tampon de Botia avant même le quart d'heure de jeu, l'ailier toulousain a eu du mal à se relever, puis a titubé avant de chuter quelques mètres plus loin. Clairement, l'ancien Briviste n'était pas dans son état normal. Le souci, c'est qu'il a effectué son retour à peine sept minutes plus tard, après avoir répondu au protocole commotion.

Et là, c'est grave... Une nouvelle fois, un staff médical du Top 14 a mis en danger la santé de l'un de ses joueurs. Il aurait été bien plus logique et prudent de le remplacer immédiatement et définitivement mais aussi de lui laisser les deux semaines de repos prévues par le règlement. Sinon, cette troisième défaite à domicile du Stade toulousain a vraiment laissé des traces puisque Grégory Lamboley s'est cassé une jambe... C'est bien simple : rien ne va à Toulouse. "Le coup est rude. Je crois que le club ne s'est jamais trop retrouvé dans ce genre de situation depuis bien longtemps" , a admis Ugo Mola.

