TOP 14 - Clermont-Stade français, Racing-Castres, Montpellier-Toulon... les pronos de rugbyrama.fr

Les matches phares

Clermont - Stade français

Le contexte : Tout va pour le mieux à Clermont, leader du championnat au terme de la phase aller, leader de sa poule en Champions Cup et meilleure attaque du Top 14 ! Impressionnante depuis le début de la saison, l'ASM enchaîne les grandes performances et n'a perdu que 3 fois en championnat. C'est une toute autre histoire pour le Stade français... Le club parisien pointe à la 9e place du classement et verra ses meilleurs éléments ainsi que son directeur sportif quitter le navire à la fin de la saison. Son petit motif d'espoir ? Sa série de 2 victoires consécutives en Top 14 toujours en cours (une première depuis le début de la saison).

Jules Plisson (Stade français) - décembre 2016AFP

Notre avis : Nous voyons les Clermontois réaliser un nouveau match plein et les Stadistes en faire les frais. Succès bonifié de l'ASM.

Qui va l'emporter ? Sondage 9987 vote(s) Clermont Match nul Stade français

Racing 92 - Castres

Le contexte : 8e en Top 14, éliminé en Champions Cup et secoué par l'affaire Johan Goosen, le Racing est au plus mal au moment d'aborder la réception de Castres... Le club francilien n'est pour l'instant que le fantôme de la formation sacrée championne de France la saison passée. Les partenaires de Dan Carter doivent vite se réveiller s'ils ne veulent pas voir la qualification pour les phases finales s'éloigner un peu plus. Surtout que le CO est lui sur une bonne dynamique (3 succès de rang en Top 14) et qu'il a retrouvé sa place dans le bon wagon (5e).

Antonie Claassen (Racing 92) - décembre 2016Icon Sport

Notre avis : On mise sur un réveil des Racingmen contre des Tarnais accrocheurs. Victoire du Racing, bonus défensif pour Castres.

Qui va l'emporter ? Sondage 9659 vote(s) Racing 92 Match nul Castres

Montpellier - Toulon

Le contexte : Le gros choc de cette 14e journée. Vendredi soir, ce sont les deux poursuivants de Clermont qui vont en découdre. Avec pour objectif d'oublier un week-end européen compliqué pour chaque équipe. Le MHR, 2e, part tout de même favori devant son public face à un RCT, 3e, qui a bien du mal à l'extérieur depuis quelques semaines.

Demetri Catrakilis (Montpellier)Icon Sport

Notre avis : Succès de Montpellier, bonus défensif en faveur de Toulon.

Qui va l'emporter ? Sondage 9649 vote(s) Montpellier Match nul Toulon

Les autres rencontres

Grenoble - Toulouse

Le contexte : Ce match face à Toulouse, c'est un petit peu celui de la dernière chance pour le FCG. Lanterne rouge du championnat, Grenoble doit absolument remporter un 3e succès cette saison pour continuer d'y croire. Le Stade toulousain, 7e, vise lui un 2e coup à l'extérieur pour se relancer dans la course aux phases finales.

Jonathan Wisniewski (Grenoble)AFP

Notre avis : Victoire étriquée de Grenoble. Bonus défensif pour Toulouse.

Qui va l'emporter ? Sondage 10089 vote(s) Grenoble Match nul Toulouse

Brive - Lyon

Le contexte : Surprise du début de saison, le CAB est largement rentré dans le rang depuis. Les Corréziens sont 10e mais toujours solides à la maison (seul Clermont l'a emporté à Brive). Le Lou, premier non relégable, n'a lui toujours pas gagné à l'extérieur. Mais attention, les Lyonnais en sont souvent passés tout près.

Benito Masilevu (Brive) Icon Sport

Notre avis : A domicile, Brive devrait faire le boulot. Aucun bonus.

Qui va l'emporter ? Sondage 9388 vote(s) Brive Match nul Lyon

Bayonne - La Rochelle

Le contexte : Après Toulon, Clermont et Toulouse, l'Aviron va-t-il accrocher un nouveau "gros" à son tableau de chasse ? C'est bien l'objectif des Basques, 13e, afin de garder espoir dans la course au maintien. Le Stade rochelais ambitionne pour sa part de retrouver le podium.

Jean Monribot et les joueurs de Bayonne AFP

Notre avis : On pense Bayonne capable d'un nouvel exploit à Jean-Dauger. Victoire basque, bonus défensif maritime.

Qui va l'emporter ? Sondage 9800 vote(s) Bayonne Match nul La Rochelle

Bordeaux-Bègles - Pau

Le contexte : 6e devant Toulouse ou le Racing, l'UBB veut cette saison enfin disputer les phases finales. Le faux pas est donc interdit pour les Girondins face à une Section paloise 11e et qui n'a gagné qu'à Grenoble en déplacement.

Yann Lesgourgues et Ole Avei félicitent Simon Hickey (Bordeaux-Bègles) lors du match face au Stade français AFP

Notre avis : Succès de Bordeaux-Bègles sans aucun bonus.