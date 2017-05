TOP 14 - Clermont : Peceli Yato ou Camille Gérondeau en renfort en deuxième ligne

"Timani, c'est trop juste, un troisième ligne va s'y coller" , a déclaré mardi le directeur sportif de l'ASM à cinq jours du grand rendez-vous au Stade de France. L'Australien d'origine tongienne, victime d'une entorse d'un genou le 6 mai, avait repris l'entraînement la semaine précédente. Son retour à temps pour la finale était espéré en raison des absences du patron de la ligne Sébastien Vahaamahina, dont la saison est terminée après une fracture d'un tibia en finale de la Coupe d'Europe perdue face aux Saracens (17-28), et de Flip van der Merwe, exclu définitivement lors de la demi-finale remportée samedi (37-31) face au Racing 92 et à ce titre suspendu pour la finale.

Sans ces trois hommes, Azéma n'a donc personne pour remplacer Paul Jedrasiak et Arthur Iturria, qui seront titulaires à Saint-Denis. Le massif Yato (1,96 m pour 108 kilos), épatant en Coupe d'Europe cette saison (3 essais en 6 rencontres), ou Gérondeau, moins en vue (10 titularisations en Top 14), seront donc chargés d'apporter un peu de fraîcheur en cours de match à cet attelage. Si le reste de ses avants - hormis Julien Bardy - est opérationnel, Montferrand doit composer sans ses arrières Wesley Fofana, Noa Nakaitaci, Adrien Planté et Isaia Toeava, blessés, pour conquérir un second bouclier de Brennus après 2010.