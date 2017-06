Top 14 - Cancoriet, Cros, Dupont, Rattez, Jelonch... Nos révélations de la saison

Judicaël Cancoriet (Clermont)

: Français, 21 ans, 1,94m, 110kg. Sa saison : 16 matches, 13 titularisations, 1028 minutes disputées, 2 essais

Pour sa première saison "complète" dans l'Elite, le prometteur troisième ligne de Clermont a pris son envol. Gros guerrier, solide à l'impact et dynamique dans le jeu courant, l'ancien joueur de Massy a fini la saison en trombe en étant titulaire pour la demie et la finale du championnat. C'est fort. L'an prochain, il sera attendu au tournant pour confirmer son potentiel.

Judicael Cancoriet (Clermont) - 27 mai 2017AFP

Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles)

: Français, 22 ans, 1,98m, 118kg. Sa saison : 26 matches, 16 titularisations, 1401 minutes disputées, 1 essai.

L'un des noms les moins connus de notre liste. Et pourtant, le deuxième ligne girondin a brillé tout au long de la saison, disputant l'ensemble des matches de Top 14 de l'UBB. Ce n'était pas choses faites en début d'exercice, Jones et Marais étant devant lui dans la hiérarchie.

Cyril Cazeaux - UBBAFP

François Cros (Toulouse)

: Français, 23 ans, 1,90m, 106kg. Sa saison : 18 matches, 12 titularisations, 1036 minutes disputées, 1 essai.

En début de saison, le staff toulousain avait des doutes à son sujet. Mais François Cros les a levés. Dynamique et doté d'une bonne technique individuelle, il a fait preuve de régularité au sein d'un pack performant, seule éclaircie d'une saison toulousaine à oublier. Il devrait s'installer davantage au Stade. Et il se murmure même qu'il en devienne le capitaine un jour ou l'autre...

François Cros (Toulouse)AFP

Antoine Dupont (Castres)

: Français, 20 ans, 1,74m, 82kg, 3 essais. Sa saison : 26 matches, 11 titularisations, 980 minutes disputées, 4 essais.

Un phénomène. Et Toulouse ne s'est pas trompé en faisant le forcing pour l'attirer dans ses filets. Dupont n'a raté qu'un seul match du CO toutes compétitions confondues cette saison et il a montré qu'il était mieux qu'une doublure de Rory Kockott. Enorme puncheur, il a montré de très belles facultés dans le un contre un, marquant pas moins de 4 essais en Top 14.

Antoine Dupont - CastresAFP

Malik Hamadache (Pau)

: Algérien, 28 ans, 1,91m, 145kg. Sa saison : 26 matches, 14 titularisations, 1216 minutes disputées, 2 essais.

En Pro D2, il était considéré comme l'un des meilleurs piliers droits du championnat. Mais il fallait franchir le pas en Top 14. Mission accomplie. Bon en mêlée fermée où il a parfaitement calé l'axe droit du pack palois lors de la seconde partie de saison. Il a aussi affiché une mobilité étonnante pour un joueur de son gabarit.

Malik Hamadache (Pau) - avril 2017Icon Sport

Arthur Iturria (Clermont)

: Français, 23 ans, 1,98m, 109kg, 1 sélection. Sa saison : 17 matches, 11 titularisations, 992 minutes disputées, 3 essais.

Gros guerrier, performant dans le secteur aérien et ultra mobile, Iturria représente l'avenir du rugby français en deuxième ligne. Convoqué pour la première fois en équipe de France, il a été ainsi récompensé après des performances abouties en championnat. Il s'est imposé comme le titulaire aux côtés de Vahaamahina dans le pack de l'ASM, champion de France. Devançant Jedrasiak, Van der Merwe et Timani. Rien que ça...

Arthur Iturria (Clermont) - 4 juin 2017Icon Sport

Anthony Jelonch (Castres)

: Français, 20 ans, 1,95m, 111kg. Sa saison : 17 matches, 13 titularisations, 995 minutes disputées, 4 essais.

Il doit être déçu de ne pas avoir été aligné avec l'équipe de France cet été en Afrique du Sud. Mais le troisième ligne du CO peut être fier de sa saison, d'une grande qualité. Bon défenseur et endurant, il a aussi montré qu'il était un bon finisseur en se positionnant souvent en bout de ligne.

Anthony Jelonch (Castres)Icon Sport

Gabriel Lacroix (La Rochelle)

: Français, 23 ans, 1,71m, 80kg. Sa saison : 19 matches, 18 titularisations, 1359 minutes disputées, 10 essais.

Aurait-il fini meilleur marqueur d'essais (13 unités au compteur) sans sa blessure à une main en février ? Pas impossible. L'ailier de poche, arrivé en provenance d'Albi, a quoi qu'il en soit détonné sur l'aile droite de l'attaque rochelaise. Vif et robuste, il a fait souvent tourner les défenses adverses en bourrique, comme celle de Bayonne un soir de décembre 2016 (quadruplé).

Gabriel Lacroix (La Rochelle) - 1 janvier 2017AFP

Damian Penaud (Clermont)

: Français, 20 ans ; 1,88m, 93kg, 2 sélections. Sa saison : 17 matches, 14 titularisations, 992 minutes disputées, 7 essais.

Voilà une autre pépite du rugby français. Et ce n'est pas pour rien si pour sa première saison dans l'Elite, il a été convoqué cet été avec les Bleus. Un punch incroyable, de la vista, des appuis, de la vivacité... Et 7 essais au compteur. Que l'ASM se rassure : elle possède déjà le successeur d'Aurélien Rougerie.

Damian Penaud et Aurélien Rougerie - ClermontIcon Sport

Vincent Rattez (La Rochelle)

: Français, 25 ans, 1,81m, 77kg, 2 sélections. Sa saison : 23 matches, 21 titularisations, 1663 minutes disputées, 5 essais.

Ce qui étonne chez Vincent Rattez, c'est sa faculté à enchaîner les matches. Durant trois saisons à Narbonne, il n'avait quasiment pas manqué une rencontre. A La Rochelle, il a aussi beaucoup joué. Sa polyvalence l'aide aussi, lui qui peut évoluer à l'aile, au centre mais aussi à l'arrière. Avec un gabarit quelque peu "modeste", il s'est appuyé sur ses appuis et sa vitesse pour faire de belles différences. Un diamant à polir.

Vincent Rattez (La Rochelle) face à Lyon - 15 avril 2017AFP

Également cités : Yvan Reilhac (Montpellier), Damien Tussac (Castres), Baptiste Couilloud (Lyon), Louis Dupichot (Racing 92), Baptiste Chouzenoux (Bayonne), Arthur Bonneval (Toulouse), Arthur Retière (La Rochelle), Anthony Belleau (Toulon).