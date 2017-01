TOP 14 - Bordeaux-Bègles - Clermont (23-23) - L'UBB n'arrive plus à gagner en championnat

L’Union Bordeaux-Bègles est encore mise en difficulté par Clermont et laisse échapper deux points en championnat (23-23). Elle concède le match nul, alors qu’elle a dominé la première période. L’UBB n’a plus gagné en Top 14 depuis le 19 novembre dernier et enchaîne donc un 5e match sans victoire en championnat. Comme souvent, les Jaunards ont réussi à revenir dans le match, et grâce à leur banc, ils sont parvenus à faire douter les Girondins. Contrairement à l’an passé, ils n’iront pas chercher la victoire, mais ils se contentent d’un nul précieux à l’extérieur.

Bordeaux-Bègles n’a toujours pas trouvé la solution en championnat. N’a toujours pas gagné depuis plus de deux mois. Et tombe toujours dans les mêmes travers. Le jeu à tout-va. C’était un spectacle agréable à Bordeaux ce dimanche après-midi, entre deux équipes joueuses. Sauf que l’un oubliait parfois les bases du rugby, surtout lorsqu’il s’agit de Clermont en face. Alors, les Bordelo-Béglais ne s’échappaient pas dans les zones de combat. Là-dessus, Ibanez n’avait pas grand-chose à reprocher à ses joueurs. Le problème était plutôt du côté de la gestion, comme souvent dans les oppositions entre l’ASM et l’UBB. La saison dernière, les Jaunards avaient été menés 19-0, mais l’avaient finalement emporté (19-24). Cette fois, les coéquipiers d’Avei tenaient jusqu’au bout. Ou presque. Parfois, il aurait sans doute mieux valu occuper le camp adverse au pied.

Un manque de maturité

"On n’est pas du tout rentré dans cette seconde période (…) On s’est emmêlé les pinceaux" , analysait Marco Tauleigne en fin de match, au micro de Canal+. Après les deux essais auvergnats en moins de 10 minutes, les Bordelo-Béglais étaient en grande difficulté. A partir de là, les deux équipes se rendaient coup pour coup. L’UBB, très dominatrice en début de rencontre, subissait plus, mais ne cédait pas. La défense ne laissait plus rien passer. Mais se mettait à la faute.

Yann Lesgourgues (Bordeaux-Bègles) face à Clermont - 29 janvier 2017Icon Sport

Alors, pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Brett avait par deux fois la possibilité d’aller chercher le match nul. Preuve de l’immaturité girondine, cette dernière pénalité concédée à quelques secondes de la sirène. Là, ils perdaient deux points au classement. Si elle veut finir dans les six premiers, il faudra ré-apprendre à gagner en championnat, à domicile déjà, et peut-être même à l’extérieur.