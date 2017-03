Top 14 - Alexis Palisson (Stade toulousain) : "Si quelqu'un a pris un risque, c'est moi !"

Rassurez-vous, Alexis Palisson va bien. Victime d'un choc terrible dimanche dernier après une charge de Levani Botia, le Toulousain a tenu à faire taire les polémiques. Le vice-président de la LNR, Serge Simon, avait jugé son cas "scandaleux" et pointé du doigt le staff médical du Stade toulousain. "Je m'étonne un peu de son ampleur" , a commenté dans Midi Olympique l'ailier international au sujet de cette "affaire".

"Je me souviens de tout et nous avions eu une discussion normale avec le médecin dans le couloir. Je lui ai tout raconté, et c'est comme s'il ne s'était rien passé sur le coup. J'ai ensuite effectué le test de l'équilibre, en crampons alors qu'on le fait normalement pieds nus, et je l'ai passé nickel. J'étais d'une grande sérénité" . Par ailleurs, Palisson a clairement défendu le corps médical du club haut-garonnais. "J'ai une totale confiance en notre médecin et un énorme respect pour son travail. Il ne m'a pas vu tomber, c'était peut-être une petite erreur mais si une personne a pris un risque, c'est moi car je ne lui ai pas dit avoir perdu l'équilibre, pas lui" .

Une tablette tactile pour le médecin de Toulouse

Le Stade toulousain a en parallèle publié un communiqué sur le cas Palisson, précisant avoir "satisfait à l'obligation de protocole commotion en vertu des règlements en vigueur et conformément aux directives de la Ligue Nationale de Rugby". Et le club, qui avait déjà connu l'affaire Florian Fritz en 2014, a promis d'être plus performante sur le sujet. "Dès le prochain match de Top 14 à domicile, le médecin du club sera équipé d'une tablette tactile qui lui permettra de visionner immédiatement une action de jeu" tandis "qu'un médecin urgentiste externe au club assistera le médecin du club pour valider le protocole et s'assurer de la santé des joueurs lors de rencontres à domicile ou à l'extérieur".

Alexis Palisson (Toulouse)Icon Sport

Quoi qu'il en soit, Alexis Palisson ne sera pas aligné samedi lors du déplacement à Brive. Même si le joueur assure se sentir "en pleine forme" . "Je retrouverai l'entraînement normal lundi" , a-t-il assuré. Et n'aura qu'une envie : rejouer pour tout oublier...

