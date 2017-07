TOP 14 - À Lyon, il est venu le temps de la confirmation

"Je ne le savais même pas" , lance, sourire en coin, Julien Puricelli à notre question sur une éventuelle motivation supplémentaire quant au fait que les demi-finales du Top 14 auront lieu à Lyon cette saison. On devine facilement l’ironie du capitaine lyonnais qui espère "pouvoir batailler pour les phases finales" et l’on se donne rendez-vous dans 10 mois pour savoir si cette place dans le dernier carré au Parc OL était ambitionnée par le LOU. Plus raisonnablement Pierre Mignoni préfère calmer le jeu : "Nous avons un groupe jeune qui évolue et progresse. Il faut avoir beaucoup d’humilité. Nous allons essayer de faire aussi bien que l’an dernier, voire mieux." Traduction : l’ambition est là, mais il ne faut pas s’enflammer. Pour y parvenir, l’entraineur se félicite des moyens à sa disposition pour conserver son ossature, malgré une vingtaine de départs tout en recrutant 14 éléments*, dont 10 Jiff.

Julien Puricelli (Lyon OU) - 3 juillet 2017DR

Une capacité à attirer mais des cadres à remplacer

Lyon a voulu associer jeunesse et expérience pour renforcer et rajeunir son effectif avec une moitié des recrues âgée de moins de 25 ans, mais quatre joueurs ayant déjà soulever le bouclier de Brennus. Le club voulait en finir avec l’étiquette de "maison de retraite" que certains lui ont collé, provoquant un petit rictus à Pierre Mignoni. "Croyez-moi que Thibaut Privat n’était pas venu en retraite ! S’ils étaient venus en retraite, nous n’aurions pas eu ces résultats. Ils nous ont aidés à créer une dynamique pour ce club. Il fallait en passer par là" , assure-t-il en rappelant toute la difficulté "de faire venir de bons jeunes joueurs français."

Peut-être que ce qui motive aujourd’hui certains jeunes français à rallier le Rhône, c’est cette prometteuse 10ème place. L’ossature a été conservée et "nous avons essayé d’être un peu moins dans la quantité pour favoriser la qualité" , argumente l’entraineur. Sauf qu’en perdant des leaders de vestiaire et dans les attitudes comme Paulo, Privat, Bonnaire ou encore Durand, certaines places sont vacantes. "Le gros objectif de ce début de saison est de responsabiliser certains" , prévient Julien Puricelli qui explique que le groupe travaille "sur cette carence pour rétablir l’équilibre" tout en qualifiant le recrutement de "judicieux."

Pierre Mignoni (Lyon OU) - 3 juillet 2017DR

Nouveau statut à assumer et une ambition de jeu

Désormais bien installé à Gerland qui poursuit sa mutation, Lyon sait qu’il sera davantage attendu. "Certainement que nous serons vus d’une autre façon car cette deuxième saison, les autres clubs devront compter avec nous" , reconnaît Puricelli. "Mais restons humbles." Ce n’est que dans le sprint final que le Lou s’était glissé dans la lutte pour les barrages après avoir longtemps bataillé pour son maintien. "Nous serons attendus partout car nous avons confirmé quelques forces. Il n’y aura plus l’effet de surprise" , précise Mignoni. Pour ce faire, il a déjà haussé ses standards et veut transformer la pression en une énergie positive.

Le groupe s’y attendait-t-il ? Très peu sont revenus en surpoids et tous se sont très vite mis au diapason. Les premiers ciblés par l’exigence sont les avants, à l’origine de la force lyonnaise la saison dernière, à l’image d’une touche efficace et d’une mêlée redoutée. Dans ce contexte, il sera difficile de prétendre à un jeu très aéré. C’est pourquoi le staff s’emploie durant la préparation à ce que l’équipe soit capable de répéter les efforts à haute intensité. "Pouvoir se mettre dans des efforts de force et d’endurance pour faire les gestes au bon moment" , voilà l’exemple avancé par Mignoni. Premier amical le 28 juillet face à Grenoble.

* Les 14 recrues du LOU : Clément Ric (Clermont), Richard Choirat (Bayonne), Virgile Lacombe (Racing), Hendrik Roodt (Grenoble), François Van der Merwe (Racing), Etienne Oosthuizen (Sharks), Théophile Cotte (Bourgoin), Liam Gill (Toulon), Jonathan Pélissié (Toulon), Piero Dominguez (Pakuranga), Alexis Palisson (Toulouse), Timilai Rokoduru (Albi), Xavier Mignot (Grenoble), Jean-Marcellin Buttin (Bordeaux-Bègles).