TOP 14 - 19e journée : Bayonne et Pau se quittent sur un match nul (25-25)

Dans une rencontre âprement disputée jusqu'à la dernière seconde, Bayonne et Pau se sont séparés sur un score nul (25-25). Les Basques, qui ont montré un très beau visage et beaucoup de vertus, sont restés dans le match grâce à leur buteur, Bustos Moyano, auteur de 20 points. Après Lyon et Castres, c'est donc au tour de la Section de repartir de Jean-Dauger avec 2 points. Un résultat qui n'arrange finalement personne puisque Pau pourrait voir ses poursuivant revenir sur ses traces à l'issue de cette journée.

Un derby, un vrai

Julien Tomas le disait dans la semaine, dès la fin du match contre Grenoble, tout le monde à Pau avait déjà la tête tournée vers cette rencontre face à Bayonne. Et s'il fallait encore un signe pour prouver l'engouement autour de ce derby basco-béarnais n'en cherchait plus. Jean-Dauger était à guichet fermé !

Pablo Huete (Bayonne) face à Pau - 4 mars 2017AFP

En une mi-temps, les équipes ont mis tous les ingrédients pour pimenter la soirée. Deux essais en 12 minutes, par l'intermédiaire de Votu (3e) et de Chouzenoux (12e), quelques cols accrochés aux mains rageuses de l'adversaire, et la blessure (malheureuse) de Colin Slade. A la pause, Bayonne menait logiquement (16-13) alors qu'un autre match se disputait en tribunes avec deux chants bien connus du milieu de l'ovalie : "Hegoak" et la "Honhada".

Un nul qui n'arrange personne

La seconde période fut tout aussi plaisante tant les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Et le scénario devenait carrément improbable au vue de l'ultime offensive de Bayonnais à bout de souffle. Alors que la sirène de Jean-Dauger avait déjà sonné depuis deux minutes, les Basques ont récupéré un dernier ballon pour tenter la relance de l'impossible, avant qu'un dernier en-avant n’annihile leurs espoirs.

PJ Van Lill (Bayonne) face à PauAFP

Les deux équipes se sont donc partagées les points. Logique sur ce qu'elles ont montré ce samedi soir, mais frustrant. A 11 longueurs de Lyon (qui joue demain) et avec la victoire de Grenoble, Bayonne est désormais condamné à l'exploit. Pour Pau, c'est aussi le sentiment d'avoir perdu deux points dans la course à la qualification qui prédominait ...