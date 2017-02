TOP 14 - 18e journée : Castres l'emporte à Bordeaux-Bègles (17-29)

Sensation à Chaban-Delmas ! Le CO, auteur d’un match parfaitement maîtrisé de bout en bout, signe un précieux succès en vue des phases finales. Et, cerise sur le gâteau pour les supporters castrais, enfonce encore un peu plus dans la crise une équipe de l’UBB, concurrent direct pour le TOP 6, qui n’a plus gagné en TOP 14 depuis le 19 novembre. Vainqueurs 29-17 avec trois essais d’Agulla (9e), Jelonch (32e) et Rallier (60e), Castres est parvenu à faire la différence en seconde période. Et contre le cours du jeu. Signe que les Tarnais ont pris une autre dimension cette saison.

Une orgie de jeu

Véritable chassé-croisé en première période, cet UBB-CO a tenu toutes ses promesses. Très plaisant, ce choc entre deux prétendants au TOP 6 a démarré sur des chapeaux de roue avec un premier essai dès la 5e minute, signé Jones pour l’UBB. Auquel a répondu dans la foulée Agulla pour le CO. Mais Castres, avec une défense un brin passive dans la première demi-heure, aurait pu rapidement baisser les bras après un numéro de Lesgourgues (25e) pour transpercer le rideau tarnais et aller à dame. Non. Tout le contraire, même. Castres a resserré les rangs avec une brillante troisième ligne Bias-Mafi-Jelonch qui a fini par étouffer l’UBB.

Yann Lesgourgues (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

C’est simple, les hommes de Raphaël Ibanez n’ont inscrit que trois points en retour des vestiaires. Assommés par les incalculables contests tarnais et surtout un contre assassin de Rallier à l’heure de jeu. Le talonneur, à la sortie d’un contre-ruck, est venu sceller le sort de cette rencontre après une course de pratiquement…70 mètres ! Castres jouait alors à 14. Mais le CO était tout simplement supérieur. Dans l’envie comme dans la justesse technique.

Deux destins désormais opposés

Plus que les quatre points et la victoire à l’extérieur, les joueurs de Christophe Urios ont aussi quasiment écarté de la course aux phases finales un concurrent direct. Relégué à 7 points de Pau, 6e et premier qualifiable, on voit mal comment l’UBB pourrait combler le trou. Qui plus est en pleine spirale négative, voire cauchemardesque, avec six matches consécutifs sans victoire (5 défaites, un nul).

L’excellente opération du week-end est pour Castres, pour l’instant seule équipe à s’être imposée à l’extérieur lors de cette 18e journée. Le CO chipe provisoirement la troisième place du podium à Montpellier, qui reçoit le Stade toulousain à 17h.