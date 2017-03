TOP 14 - ... les pronos pour la 19e journée de Top 14

Les matches phares

Castres - Clermont

Le contexte : Sans faire trop de bruit, Castres fait son petit bonhomme de chemin en haut du classement, se retrouvant à 3 points du podium. Les Clermontois, eux, ont récupéré leur fauteuil de leader lors de la dernière journée. Cette affiche est donc très prometteuse sur le papier. A Pierre-Antoine, les hommes de Christophe Urios n'ont chuté qu'une seule fois à la maison. Tout juste passé du CO à l'ASM, Rémy Grosso ne jouera pas conformément à l'accord passé entre les deux clubs.

Horacio Agulla (Castres) face à Bordeaux-Bègles - 19 février 2017Icon Sport

Notre avis : Léger avantage pour les Tarnais. Bonus défensif à prévoir pour les Auvergnats.

Qui va l'emporter ? Sondage 1319 vote(s) Castres Match nul Clermont

Stade français - Bordeaux-Bègles

Le contexte : C'est forcément l'une des rencontres les plus attendues du week-end. Les Parisiens n'ont pas gagné le moindre match en 2017 en championnat. Une malédiction partagée également par les Bordelo-Béglais. Les ambitions, par contre, ne sont pas tout à fait les même puisque si le Stade français veut vite assurer son maintien, l'UBB n'a pas encore abdiqué pour décrocher son ticket en phase finale.

Raphaël Lakafia (Stade français)Icon Sport

Notre avis : Le perdant prendra un sérieux coup derrière la tête. Nous misons sur un succès de Paris.

Qui va l'emporter ? Sondage 1285 vote(s) Stade français Match nul Bordeaux-Bègles

Toulouse - La Rochelle

Le contexte : Battu lors des deux dernières rencontres dont une fois à domicile, le Stade toulousain s'est clairement compliqué la situation. Les Haut-Garonnais ont grillé pas mal de jokers en vue d'une qualification pour les phases finales. Au contraire, les Rochelais sont en pleine bourre, avec cinq victoires de rang et une 2e place au classement. Surprises du début de saison, les Maritimes ont déjà confirmé qu'ils n'étaient pas là par hasard.

Thierry Dusautoir (Toulouse) - janvier 2017Icon Sport

Notre avis : Vraiment difficile de sortir un vainqueur de cette rencontre prometteuse du dimanche (17h). On joue la grosse cote avec un match nul.

Qui va l'emporter ? Sondage 1361 vote(s) Toulouse Match nul La Rochelle

Les autres rencontres

Bayonne - Pau

Le contexte : Avec seulement 4 victoires depuis le début du championnat, l'Aviron pointe logiquement à la dernière place. Surtout, les Basques ont bien compris que leur descente était quasiment inévitable. Au contraire, la Section paloise est en pleine bourre au point de s'inviter dans le Top 6 du classement.

Notre avis : Sur la dynamique du moment, nous voyons Pau l'emporter. L'Aviron devrait pouvoir récolter le bonus défensif.

Qui va l'emporter ? Sondage 1246 vote(s) Bayonne Match nul Pau

Grenoble - Racing 92

Le contexte : Ces dernières années, le Racing 92 n'est pas une formation qui réussit à Grenoble puisque le FCG reste sur 4 défaites consécutives. Mais les Isérois n'ont pas encore abdiqué dans leur quête du maintien et avec déjà 10 points de retard sur le Lou, ils ne doivent pas se manquer à domicile.

Fabrice Estebanez (Grenoble)Icon Sport

Notre avis : Parce qu'ils sont à domicile et que le Racing a connu une semaine agitée, on donne Grenoble vainqueur. Bonus défensif pour les Franciliens.

Qui va l'emporter ? Sondage 1206 vote(s) Grenoble Match nul Racing 92

Brive - Toulon

Le contexte : Un temps dans la lutte pour les phases finales, Brive est rentré dans le rang depuis. La marge sur la zone rouge semble aussi confortable donc il n'y a pas encore matière à s'inquiéter. Pour le RCT (5e), la pression vient de derrière avec Pau, le Racing 92 et Toulouse.

Notre avis : Succès de Brive et bonus défensif pour Toulon.

Qui va l'emporter ? Sondage 1245 vote(s) Brive Match nul Toulon

Lyon - Montpellier

Le contexte : Après deux déplacements compliqués (Pau, Toulon), le LOU retrouve enfin son public. Et les Rhodaniens vont en avoir bien besoin face des Montpelliérains troisièmes au classement malgré des résultats en dents de scie ces dernières semaines en championnat. Les Héraultais récupèrent en plus Paillaugue et B. Du Plessis, deux tauliers.

Notre avis : Même si nous voyons une victoire étriquée, Lyon a la faveur de nos pronostics. Bonus défensif pour le MHR.