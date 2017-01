Rugby - Plusieurs joueurs entendus par la Commission de Lutte contre le Dopage !

La Commission de Lutte contre le Dopage de la FFR a été particulièrement active cette semaine. Midi Olympique annonce qu'elle a entendu pas moins de quatre joueurs, à commencer par le troisième ligne international Yannick Nyanga (33 ans ; 46 sélections), dont les urines ont présenté un taux anormal d'higénanime. Lors du contrôle, en octobre dernier, ce produit ne figurait pas sur la liste des substances interdites de l'Agence Mondial Antidopage. De ce fait, Nyanga ne devrait pas être inquiété.

Illustration rugbyAFP

En plus de Nyanga, la Commission de Lutte contre le Dopage avait convoqué le troisième ligne de Vannes Christian Stoltz. Les analyses du Sud-Africain auraient mis en avant la présence d'un produit assimilé à un narcotique. Pour sa défense, le joueur de 34 ans était blessé au moment de la prise du produit détecté. Il possédait une AUT (Autorisation à Usage Thérapeutique). Lui aussi ne devrait pas être inquiété.

Lourde sanction pour un Agenais ?

Toutefois, d'autres joueurs ne devraient pas aussi bien s'en sortir. Deux hommes évoluant en Fédérale 3, l'un à Quillan, l'autre à Gruissan, ont subi un contrôle lors du même match en novembre dernier et des traces de narcotique ont été décelées dans leurs urines. Leur cas est bien plus sérieux. Et les deux joueurs pourraient écoper d'une lourde sanction.

Sione Tau (Agen) - 21 octobre 2016Icon Sport

Enfin, reste le problème du troisième ligne d'Agen Sione Tau. Le Tongien ne s'est pas présenté devant la Commission de Lutte contre le Dopage selon un membre du SUA. Un contrôle a révélé la présence d'un produit assimilé à un diurétique. Son dossier devrait désormais être suivi par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage. Il encourt une sanction de plusieurs années.