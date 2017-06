Plainte de Jamie Cudmore : L'ASM Clermont "n'a rien à cacher dans ce dossier"

Mercredi, l'ancien deuxième ligne de l'ASMCA, Jamie Cudmore, a assigné en justice son ancien club. Le Canadien estime que le club auvergnat a négligé la prise en charge médicale des commotions, notamment une qu'il a subi lors de la demi-finale de Champions Cup 2015 face aux Saracens. Suite à cela, la direction clermontoise a expliqué dans un communiqué que "il ne s'agit aucunement, comme cela a pu être évoqué, "d'un dépôt de plainte contre le Club", mais simplement d'une procédure visant à soliciter une expertise médicale."

Jamie CudmoreEurosport

Clermont joue la carte de la transparence