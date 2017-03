La 22e journée passée au crible : malheur au perdant d’UBB - Toulouse, l’état de Paris en question

Le match compte double : Bordeaux-Bègles - Toulouse

Respectivement 8e et 7e au classement et en chasse d’un Top 6 qui paraît à la fois si près et si loin, l’UBB et le Stade toulousain s’affronteront samedi soir dans un terrible choc qui devrait laisser le perdant sur le carreau. Car ces dernières semaines, les deux formations ont manqué trop d’occasions de se relancer. Les hommes de Raphaël Ibanez ont connu une série de 7 matches sans victoire alors que ceux d’Ugo Mola ont perdu 4 fois d’affilée. Avant cette 22e journée, les Girondins comptent 6 longueurs de retard sur Castres, 6e, mais surtout 7 sur Pau, 5e, car le CO pourrait bien récupérer 5 points de son match non joué face au Stade français. Les Toulousains ont eux 5 points de retard sur la Section paloise. Dans la course aux phases finales qui va animer ces 5 dernières journées, ce Bordeaux-Bègles - Toulouse est vraiment capital.

L'équipe en danger : le Stade français

Comment va le Stade français après toute cette agitation autour de la fusion ? C’est là toute la question avant sa réception de Toulon dimanche soir. Vue de l’extérieur, la situation paraît vraiment délicate. Les joueurs parisiens, qui ont passé tant de temps à être préoccupés par autre chose que le terrain, sont-ils prêts à disputer une rencontre de haut niveau ? Et si le forfait de l’équipe de Gonzalo Quesada à Castres se confirme, les Stadistes n’auront plus que 9 points d’avance sur Grenoble et la zone rouge. Oui, Paris a du pain sur la planche pour sortir le plus indemne possible de cette histoire qui l’a marqué au fer rouge.

Les joueurs attendus : les internationaux clermontois

Le staff de Clermont, qui a l'habitude de faire régulièrement tourner son effectif, a eu forcément moins de possibilité dans ses rotations lors des dernières journées. La faute à de nombreux internationaux absents car avec les Bleus pour disputer le Tournoi des 6 Nations. Et même si l'ASM s'est bien rattrapée entre-temps en écrasant Pau, elle a tout de même connu un couac en perdant assez lourdement face à Montpellier au Michelin. Ses cadres ont forcément manqué. Le retour d’au moins certains d’entre eux dès ce week-end sur la pelouse du Racing devrait donner un second souffle aux Auvergnats, qui visent la qualification directe pour les demi-finales de Marseille.

La stat qui fait mal à Pau : 8 succès consécutifs pour La Rochelle

C'est peut-être le plus gros choc de cette 22e journée. Et en début de saison, personne n'y aurait cru. Mais voilà, la Section paloise et le Stade rochelais figurent bel et bien dans les 5 premières places du classement à 5 journées de la fin. Mais ce week-end, les Béarnais auront fort à faire avec la venue des leaders maritimes. La Rochelle, qui peut très sereinement envisager les demi-finales de Marseille, reste sur 8 victoires d'affilée. Et notamment des succès à Toulon, Toulouse et le Racing lors de ses 3 derniers déplacements ! Une dynamique extraordinaire pour cette équipe qui n'a plus perdu depuis le... 19 novembre. Alors bon courage aux Béarnais.

Le programme de la 22e journée

Samedi

Racing 92 - Clermont (14h45) - M. Cardona

Grenoble - Castres (18h30) - M. Trainini

Lyon - Bayonne (18h30) - M. Descottes

Pau - La Rochelle (18h30) - M. Poite

Bordeaux-Bègles - Toulouse (20h45) - M. Raynal

Dimanche

Brive - Montpellier (17h) - M. Brousset

Stade français - Toulon (21h) - M. Charabas