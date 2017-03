La 20e journée passée au crible : Pau et Castres candidats, Bastareaud pour soulager Toulon

Le match compte double : Pau - Castres

Dimanche midi, c'est un choc entre 2 candidats aux phases finales qui mettra aux prises Palois et Castrais. La Section paloise et le CO font partie des équipes les plus en forme du moment. Sur les 10 dernières journées, seule La Rochelle (32 points) a fait mieux que Pau (31) et Castres (30). Les Béarnais (5e) n'ont tout simplement plus perdu depuis le 19 novembre (à Brive) et restaient sur 6 victoires avant leur nul à Bayonne. Les Tarnais (3e) ont eux remporté 7 de leurs 9 derniers matches de championnat. 2 prétendants qui sont aujourd'hui devant Toulon, le Racing ou Toulouse au classement. Oui, ce Pau - Castres est un véritable choc.

Le pack de Castres - mars 2017Icon Sport

L'équipe en danger : le Racing 92

"Je suis très inquiet" . Voilà le sentiment qui anime Laurent Labit à la veille de la réception du Stade rochelais, leader du Top 14 et récent bourreau de Toulon et Toulouse dans le Var et en Haute-Garonne. Pourtant, le Racing (7e) devra bien battre cette formation maritime samedi afin de continuer à lutter pour la qualification et la défense de son titre. Les champions de France 2016 pourront compter sur la présence de Dan Carter, absent depuis plus d'un mois (adducteurs) et contrôlé positif au volant de sa voiture il y a 2 semaines, pour tenter de retrouver le Top 6.

Dan Carter (Racing 92) Icon Sport

Le joueur attendu : Mathieu Bastareaud (Toulon)

Libéré par un staff du XV de France qui ne compte visiblement pas du tout sur lui, Mathieu Bastareaud sera aligné par celui de Toulon face à Bayonne samedi, pour sa 12e titularisation de la saison. Le retour du trois-quarts centre international pourrait faire un bien fou au RCT. Car si les Varois n'étaient vraiment pas inspirés le week-end dernier à Brive, Bastareaud était lui en feu lors de ses dernières sorties toulonnaises. Les Toulonnais retrouveront également samedi Matt Giteau, qui sera capitaine et titulaire à l'ouverture. Pas de quoi rassurer l'Aviron, qui n'a toujours pas pris le moindre point à l'extérieur dans ce Top 14 2016/2017.

Mathieu Bastareaud (Toulon) Icon Sport

La stat qui fait mal à Grenoble : 0 match sans essai encaissé

Cette saison, le FCG a encaissé au moins 1 essai à chaque journée de Top 14. Une statistique qui fait vraiment mal et qui explique largement pourquoi Grenoble est la pire défense du championnat. Un bon signe pour Bordeaux-Bègles ? L'UBB cherchera elle à enfin retrouver la victoire samedi, après 6 défaites et 1 nul consécutifs.

Aly Muldowney (Grenoble) - mars 2017Icon Sport

Le programme de la 20e journée

Samedi

Bordeaux-Bègles - Grenoble (18h30) - M. Ruiz

Lyon - Stade français (18h30) - M. Trainini

Toulon - Bayonne (18h30) - M. Chalon

Brive - Toulouse (19h) - M. Minery

Racing 92 - La Rochelle (21h) - M. Marchat

Dimanche

Pau - Castres (12h30) - M. Charabas

Clermont - Montpellier (17h) - M. Attalah