La 17e journée de Top 14 en émojis

Dans le sillage d'un Steffon Armitage une nouvelle fois royal dans les rucks, la Section paloise a gagné à Toulouse. Le Castrais Antoine Dupont a mis un essai en solitaire alors que Jonathan Wisniewski (Grenoble) et Brock James ont bien aidé leur équipe au pied. Week-end plus compliqué Semi Kunatani (Toulouse), Ma'a Nonu (Toulon) et Dan Carter (Racing 92). La 17e journée du championnat résumée en 10 émojis.