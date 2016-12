La 14e journée passée au crible : le choc Montpellier - Toulon, la crise au Racing et l'arme Aplon

Le match qui compte double : Montpellier - Toulon

C'est le gros choc de cette 14e journée. Une affiche de gala qui va opposer deux formations qui ne sont pas forcément au mieux en ce moment. Si leur bilan en championnat est largement satisfaisant, le MHR (2e) et le RCT (3e) viennent par contre de vivre un week-end européen compliqué. Les phases finales de Champions Cup se feront très certainement sans Montpellier, défait à Castres et Toulon, battu chez les Scarlets.

Timoci Nagusa (Montpellier)Icon Sport

Place donc au Top 14 pour rebondir. Et à cette rencontre du (très) haut de tableau entre les deux poursuivants de Clermont. A la maison, les Héraultais n'ont plus perdu depuis la venue de l'ASM justement, fin août pour la 2e journée de championnat. Les Varois ne se sont eux plus imposés à l'extérieur depuis le 11 septembre et un succès à Toulouse. Les Toulonnais restent loin de Mayol sur 3 défaites (Racing, Lyon et Castres) et 1 nul (La Rochelle).

L'equipe en danger : le Racing 92

Ne nous le cachons pas, le Racing est en crise... Pas au mieux en Top 14 avec une phase aller bouclée à la 8e place du classement, le champion de France en titre a vécu un cauchemar lors de la parenthèse européenne avec 2 défaites face à Glasgow. Avec 0 point en 3 matches, le finaliste de la dernière Champions Cup en est déjà éliminé cette saison. La Coupe d'Europe, c'était pourtant la priorité du président Jacky Lorenzetti.

Antonie Claassen (Racing 92) - décembre 2016Icon Sport

Le club francilien se retrouve en plus dans la tourmente avec l'affaire Johan Goosen, qui a entamé un bras de fer avec sa direction afin de quitter le navire. Bref, rien de bien rassurant avant de recevoir Castres, la bête noire des Ciel et Blanc. Le CO, 5e, reste en effet sur 3 succès face au Racing. Mais aussi sur 3 victoires de rang en Top 14.

Le joueur à suivre : Gio Aplon (Grenoble)

Déjà absent entre la 3e et la 9e journée, Gio Aplon a également manqué la dernière sortie grenobloise en Top 14 (défaite à domicile contre Montpellier). Et même si le FCG a remporté ses 2 seuls succès de la saison sans lui, l'arrière sud-africain n'en demeure pas moins le joueur le plus intéressant de l'équipe iséroise depuis le début de l'exercice 2016/2017.

Gio Aplon (Grenoble)AFP

Avec 7 essais en 7 matches de Top 14 cette saison, Aplon est la plus grosse arme offensive de Grenoble. Son retour face à Toulouse devrait donc apporter un peu de vitesse à la lanterne rouge du championnat.

Le tweet engagé

La stat qui fait mal à Bayonne : moins d'1 essai par match pour l'Aviron

Au terme de la phase aller, la plus mauvaise attaque du Top 14, c'est Bayonne. L'Aviron n'a inscrit que 188 points en 13 journées, et seulement 11 essais. Soit une moyenne de 0,84 réalisation par match... Lyon et Brive, avec 19 essais, suivent loin derrière (1,46 essais par match). Une stérilité offensive que les Basques, 13e, devront corriger dès ce vendredi contre La Rochelle pour espérer décrocher une 4e victoire cette saison.

Félix Le Bourhis (Bayonne)Icon Sport

Le programme de la 14e journée

Jeudi

Grenoble - Toulouse (20h45)

Vendredi

Brive - Lyon (17h)

Clermont - Stade français (19h)

Bayonne - La Rochelle (19h)

Racing 92 - Castres (19h)

Bordeaux-Bègles - Pau (19h)

Montpellier - Toulon (21h)