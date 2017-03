Joueurs en mode commando, Szarzewski pris à partie... la réunion sur la fusion sous haute tension !

07h30, Jacky Lorenzetti est le premier à se présenter au siège de la LNR. Le Président du Racing 92 arrive dans le plus grand calme. Seuls quatre supporters parisiens sont déjà sur place. "C’est une matinée importante comme toutes les autres" , lâchera seulement l’homme fort des Ciel et Blanc. Petit à petit, le nombre des supporters parisiens gonfle. Les quatre associations de supporters (Les Eclairs, les Amis du Stade, les Titi de l’Ovalie, Le Virage des Dieux) attendent une centaine de leurs membres. A la Ligue, on se demande déjà comment l’organisation de cette réunion va pouvoir s’opérer dans la sérénité.

" Je ne lâcherai pas… (Thomas Savare) "

08 heures ! A son tour, Thomas Savare fait son arrivée au 25-27 avenue de Villiers, dans la 17e arrondissement. Le Président du Stade français échappe à une grosse bronca mais un supporter parisien le prend à partie. "Vous êtes un traître ! Vous avez joué au Monopoly avec notre club !" , lâche-t-il. Réponse du Président Savare. "J’essaye de sauver le club, vous le savez très bien. Je reste là. Je ne lâcherai pas" . Devant l’entrée de la Ligue Nationale de Rugby, les chants portent de plus en plus. Et les Parisiens sont rejoint par quelques rares supporters du Racing 92, pas plus d’une dizaine. Pour eux, la pilule passe mal. Jeudi soir, lors d’une réunion avec Jacky Lorenzetti pour obtenir le soutien des supporters Ciel et Blanc, ce dernier aurait fait venir "ses hommes de mains" pour remporter un vote à main levée.

C’est LE moment fort de ce début de matinée ! 08h15. De loin, une marée rose avance lentement depuis le métro. On comprend vite qu’il s’agit des joueurs du Stade français. Ils ont tous là, maillot rose sur le dos à faire bloc tel un commando. Le staff et des membres de l’administration sont également présents. En chef de file, Pascal Papé réclame que tous les joueurs parisiens puissent rentrer dans les locaux de la LNR. Après quelques minutes de flou, Emmanuel Eschalier, Directeur Général de la Ligue donne son feu vert. Un à un, les joueurs pénètrent dans le bâtiment escorté de "Jean-Bouin ! Jean-Bouin ! C’est chez nous !"

" Il ne faut pas faire d’amalgame. Je ne veux pas la mort du Stade français (Dimitri Szarzewski) "