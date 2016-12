Insolite : La version délirante du morceau "All I Want For Christmas Is you" par les Clermontois

En tête du championnat après 14 journées et larges premiers de leur poule de Champions Cup, les Clermontois font office de bons élèves sur cette première partie de saison. Et ils n'en oublient pas de garder un peu de place pour la décontraction et l'auto-dérision comme le prouve la vidéo publiée par l'ASM afin de fêter Noël. On y retrouve Camille Gérondeau, Arthur Iturria, Ludovic Radosavljevic, Charlie Cassang et Michaël Simutoga sur la scène de l'Opéra de Clermont-Ferrand, vêtus de beaux pulls, reprenant le célèbre "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey.