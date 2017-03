Il y a le feu dans le rugby français : la FFR annule la décision de la LNR sur le report des matches

Comme il ne s'était rien vraiment passé depuis quelques heures et l'enquête du côté de Grenoble, le rugby français a décidé de faire une nouvelle fois parler de lui. Bon au moins, on ne s'ennuie pas... On vous explique : en début d'après-midi, la Ligue a dévoilé les dates des matches Montpellier - Racing 92 et Castres - Stade français. Ces deux rencontres de la 21e journée, reportées le week-end dernier après une semaine très mouvementée suite à l'annonce la fusion francilienne, devaient donc se jouer le week-end du 22/23 avril.

Sauf que trois heures plus tard, la Fédération a décidé de s'asseoir sur cette décision de la LNR, comme son règlement le lui permet. "La FFR, garante de l’intérêt supérieur du rugby et du respect des textes le régissant, a décidé à l’unanimité, de la réformation des deux décisions précitées, en conformité avec l’article 4 de la convention FFR/LNR lui permettant de réformer toute décision de la LNR et en respect avec la méthode de conciliation contenue dans son article 3. Par cette procédure régulière, les décisions de report des deux matches de la 21e journée de Top 14 sont annulées" , explique la FFR dans un communiqué.

Boudjellal et Altrad au soutien de Laporte

Du Bernard Laporte dans le texte. Il n'y a qu'un patron dans le rugby français et c'est lui. Ce qui ne semble pas être du goût de la Ligue, forcément. "Cela ne change rien, les deux matches restent reprogrammés" a ainsi répondu la LNR à l'AFP. Sauf que ces derniers jours, l'équipe de Paul Goze s'est fait beaucoup d'ennemis.

Comme Mourad Boudjellal, d'accord avec la FFR sur l'annulation des matches dans un nouveau courrier au patron de la Ligue quelques minutes plus tard : "En droit français, il me semble qu’on privilégie la protection de la victime avant celle des responsables. À ma connaissance, le club de Montpellier ne voulait pas reporter le match. Votre conception du droit est donc quelques peu orientée" . Avant de poursuivre ses attaques sur Goze concernant bien d'autres sujets que l'on se passera de traiter dans ce papier.

Mohed Altrad, lui aussi, se réjouit de la décision de l'organe fédéral. "La décision de reporter la rencontre a été prise par le Bureau de la LNR sans aucune concertation avec le MHR, imposée dans la précipitation, la veille du match, au soir. Or, si les joueurs du Stade français s’étaient mis en grève en milieu de semaine, ceux du Racing 92 ne l’étaient pas. Rien ne laissait présager l’annulation de la rencontre. Rien ne la justifiait" , explique le boss du MHR dans un communiqué, envoyé lui aussi seulement quelques minutes après celui de la Fédé.

La Ligue choquée

Et d'aller même plus loin : "Il nous semble, dans ces conditions, qu’une réflexion s’impose sur le mode de gouvernance et sur le fonctionnement de la LNR" . Clairement, une alliance est en train de se créer contre la Ligue... Cette dernière a répondu sur les coups de 18h30. Et c'est l'incompréhension qui domine : "La LNR est dans l’incompréhension la plus totale devant cette décision et n’en saisit pas la finalité puisqu’elle n’a pas de conséquences sportives, le report des deux matches ayant déjà produit ses effets. Ils seront joués en avril, aux dates indiquées ce jour" .