FINALE TOP 14 - Nos pronos : Après une rude bataille, nous voyons Clermont battre Toulon

Ils misent sur Clermont

Clément MAZELLA : Clermont va être vraiment difficile à battre

La Rochelle - Clermont en finale aurait eu de la gueule mais ne boudons pas notre plaisir avec cette affiche explosive entre le RCT et l’ASM. Pour moi, Toulon est l’équipe qui peut le plus faire déjouer Clermont et annihiler toutes ses velléités offensives. Les Varois vont - comme ils l’ont fait face à La Rochelle en demie - réduire les espaces et imposer un énorme défi physique aux Auvergnats qui ne sont pas du tout à l’aise dans ce format de jeu. Mais voilà, en finale, il est indispensable d’avoir un buteur de haut niveau et le RCT l’a perdu avec le départ d’Halfpenny pour la tournée des Lions. Et puis, Clermont a montré une telle énergie en demie face au Racing 92 et un jeu de qualité tout au long de la saison qu’il me semble qu’il sera difficile de battre l'ASM.

Mon prono : Une victoire clermontoise qui se dessinera après l’heure de jeu. L’ASM vainqueur par un écart de 7-8 points.

Nick Abendanon (ASM Clermont) - 27 mai 2017AFP

Fabien POMIÈS : L’absence d'Halfpenny devrait causer beaucoup de torts aux Toulonnais

Il y a quelques semaines, j’aurais certainement donné Toulon favori dans cette finale. Je sentais les Varois monter en puissance et je pensais que les Auvergnats redoutaient particulièrement de disputer une nouvelle finale face au RCT. Mais j’avoue également que l’absence d'Halfpenny devrait causer beaucoup de torts aux Toulonnais. On connaît bien l’importance d’avoir un buteur fiable et en confiance dans les matches de cette importance. Bref, tout ce que le Gallois aurait pu apporter aux Rouge et Noir. J’ai trouvé les Clermontois sûrs de leur fait et sereins en demi-finale. Cette fois, je ne vois pas les Jaunards passer à côté du Brennus.

Mon prono : Victoire de l’ASM par 5 points d’écart.

Leigh Halfpenny (Toulon) - 26 mai 2017AFP

Ivan PETROS : Clermont mérite ce 2e Brennus

Je ne vais pas vous le cacher, j'aurais aimé voir La Rochelle affronter Clermont en finale du championnat ce dimanche. Cela aurait fait sens et aurait surtout récompensé les 2 équipes qui ont largement dominé la saison régulière. Le vainqueur m'aurait alors vraiment été égal, tant les 2 formations se sont tirées la bourre tout en haut du classement. Si je suis ma logique, Clermont mérite bien plus que Toulon de soulever le Brennus. L'ASM a encore régalé toute l'année, se qualifiant à nouveau pour la finale de Champions Cup puis celle du Top 14. Il y aurait une sorte de justice à voir les Auvergnats remporter un 2e titre. Je n'ai rien contre cette fabuleuse armée de guerriers toulonnais. Mais j'espère par contre que l'ASM parviendra à imposer son jeu face à des Varois qui vont surtout essayer de verrouiller cette finale.

Mon prono : Je vois le collectif clermontois réussir à s'exprimer pour une victoire par 2 essais à 0. 23-15 pour l'ASM.

Fritz Lee (ASM Clermont) - 27 mai 2017AFP

Ils misent sur Toulon

Anthony TALLIEU : Toulon pour tourner la page du Camp Nou

Clermont a perdu 83% de ses finales et le chiffre frôle les 92% si on ne compte que le championnat de France. Je ne prends donc pas de gros risques à parier sur Toulon. Plus sérieusement, la finale de la saison dernière perdue face à un Racing 92 à 14 reste une blessure profonde pour ceux qui l’ont jouée. Un an après, l’occasion est idéale de tourner cette page douloureuse. Certes, le jeu toulonnais ne fait pas rêver mais il marche et marchera encore si Clermont tarde à se libérer du poids psychologique de toutes ses finales perdues. L’absence d’Halfpenny peut peser lourd dans la balance mais Giteau sera là et j’en fais mon facteur X pour sa dernière sous le maillot varois.

Mon prono : Je mise sur un court succès de Toulon, frustrant pour Clermont, du style 19-14.

Matt Giteau - ToulonAFP

Vincent PÉRÉ-LAHAILLE : Toulon va faire déjouer Clermont

Toulon gagne ! Laborieusement, sans grandes envolées mais Toulon gagne ! L'ADN d'un champion ! Guilhem Guirado l'a parfaitement résumé : "Notre style est critiqué mais au rugby, il faut d'abord gagner la bataille" . En proposant un combat de titans devant avec les Smith, Kruger, Vermeulen and co, le RCT a les armes pour faire déjouer l'ASM, chez qui les absences en deuxième ligne (Vahaamahina, Timani, Van der Merwe) pourraient peser lourd. Alors oui, l'artificier gallois Halfpenny (81% de réussite) manquera à l'appel côté toulonnais. Mais nul doute qu'O'Connor, Giteau ou l'intrépide Belleau, couvés toute la semaine par Wilkinson, répondront présents face aux perches.

2e meilleure défense du Top 14 à l'issue de la phase régulière (46 essais encaissés contre 58 pour les Clermontois), Toulon a également les atouts pour étouffer l'armada offensive de clermontoise emmenée pour Penaud. Autre donnée importante : la formation de Cokerill est la plus disciplinée du championnat en termes de cartons reçus. Enfin, comment ne pas croire que la valse des entraîneurs (Dominguez, Delmas, Ford) au cours d'une saison rocambolesque ne peut qu'aboutir sur un sacre. Parce que ce club de fadas est différent. Parce que les grognards (Giteau, Smith, Mitchell) seront sublimés par la quête d'un nouveau Brennus. Parce que Toulon !

Mon prono : Victoire de Toulon sur Clermont : 19-15