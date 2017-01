Au fait, l'higénamine, qu'est-ce que c'est ?

L'international français Brice Dulin et son coéquipier au Racing 92 Yannick Nyanga ont fait l'objet d'un rapport d'analyse anormal à l'higénamine, une substance interdite selon une source proche de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), qui avait diligenté les contrôles. C'est à cette même substance, fabriquée à partir de plantes, et utilisée pour le traitement de l'asthme ou brûler les graisses et qui peut se retrouver dans les compléments alimentaires, que le footballeur international français Mamadou Sakho avait été contrôlé positif mi-mars 2016.

Suspendu à titre provisoire trente jours par l'UEFA, il avait ensuite été blanchi début juillet mais avait manqué l'Euro-2016. Nyanga, contrôlé le 8 octobre après le match contre le Stade Français, passera devant la commission de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby (FFR) le 26 janvier, a-t-on appris auprès de la FFR. Dulin, contrôlé lui le 23 novembre alors qu'il préparait avec le XV de France le test-match face aux All Blacks trois jours plus tard, a été notifié de son contrôle anormal mais n'a pas encore reçu de convocation. Les deux joueurs pourront être blanchis ou suspendus jusqu'à deux ans.

L'higénamine est une molécule appartenant à la catégorie des bêta-2 agonistes, qui améliorent les capacités respiratoires et sont interdits de "longue date" par l'Agence mondiale antidopage (AMA), précise-t-on de source proche de l'AFLD. Il existe trois exceptions à cette interdiction : la prise par voix inhalée de salbutamol, de formotérol et salmétérol, mais pas celle de l'higénamine donc.