22e journée Top 14 - Grenoble s'impose contre Castres (21-20)

Après une fin de match complètement indécise, Grenoble s’impose de justesse face à Castres (21-20). Malgré des conditions météorologiques compliquées et sans le moindre essai marqué (contre deux pour les Castrais), ils empochent quatre précieux points dans une éventuelle course au maintien.

Avant un match compliqué, avec des enjeux, on cherche souvent un pilier sur qui s’appuyer. Le joueur clé qui sera capable de faire basculer la rencontre. Avant le coup d’envoi, personne n'aurait misé sur David Mélé. L’ex-toulousain n’était même pas présent sur la feuille de match, et pourtant… il a remplacé Jonathan Wisniewski au pied levé ! Un échec face aux buts, mais une alternance de jeu au pied parfaite et surtout, trois drops inscrits dont celui de la victoire (77e). Un titulaire de dernière minute, à la hauteur d’un numéro dix de formation, un remplaçant de rêve, auteur de l’intégralité des points de son équipe !

Pendant plus d’une période, les Castrais étaient méconnaissables. Imprécis, fébriles, indisciplinés, ils n‘avaient pas la prestance d’un club qui peut prétendre aux phases finales. Mais les hommes de Christophe Urios ont du répondant : à moins de dix minutes de la fin de la rencontre ils obtenaient un essai de pénalité (73e): Lilian Saseras empêchait David Smith d'aplatir et écopait par la même occasion d’un carton jaune. Sans ce drop libérateur de Mélé, les Castrais étaient sur le point de remporter leur troisième match à l’extérieur. Ils repartent finalement avec un bonus défensif, qui leur permet de rester en course pour les phases finales.

Malgré les coups durs, le FCG tient bon !

Dans l’Isère, ces dernières semaines n’étaient pas de tout repos. Un entraîneur écarté il y a moins de dix jours, six joueurs confrontés à une enquête judiciaire et mis à pied à titre provisoire… La tactique n’était pas le problème principal dans la tête des Grenoblois ces derniers jours ! Ajoutez à ces problèmes extra-sportifs une cascade de blessures (J. Wisniewski, M. Diaby, F. Gengenbacher) et vous comprendrez qu’on pouvait douter des ambitions iséroises juste avant le coup d’envoi. Pourtant, rien ne semblait stopper les envies grenobloises. Les hommes de Mike Prendergast ont offert un sublime spectacle aux spectateurs du stade des Alpes qui peuvent peut-être encore croire au maintien ! Une belle façon de dire au revoir à Fabien Gengenbacher (certainement blessé jusqu’à la fin de la saison).