22e journée Top 14 - Bordeaux-Bègles s'impose contre Toulouse (20-11)

Ça en est quasiment fini des derniers espoirs toulousains en vue des phases finales ! La défaite de trop est intervenue ce samedi du côté du Matmut Atlantique de Bordeaux pour le Stade (20-11). L'UBB, malmenée et en cruel manque de réalisme, a finalement profité de la gestion fébrile des hommes d'Ugo Mola pour s'imposer non sans difficulté. Un essai rapide de Médard (11e) a mis les Toulousains sur orbite, mais les Haut-Garonnais ont été renvoyés sur la terre ferme dès l'heure de jeu et l'entrée décisive de Serin et une contre-attaque salvatrice Lesgourgues dans les derniers instants (77e). L'UBB s'accroche aux branches, le Stade n'a plus que l'Europe.

Malheur au perdant. La couleur était annoncée à l'aube de ce derby de la Garonne. Le scalp d'une fin de saison hors des finalistes planait plus que jamais au-dessus de la tête des Bordelo-Bèglais et des Toulousains. Au terme des ces quatre-vingt minutes, il semble évident que ce sont les joueurs de Raphaël Ibanez qui ont su davantage manier l'épée de Damoclès.

Serin a métamorphosé l'UBB et éteint Toulouse

L'on croyait pourtant les Bordelo-Béglais meurtris par une année 2017 catastrophique, tant le premier acte de ce match a relevé les lacunes et le manque de confiance de l'UBB. Mais ce sont finalement des Toulousains illusionnistes qui ont littéralement craqué en un peu plus de vingt minutes. Le tournant du match est sans nul doute l'entrée en jeu de Baptiste Serin. Le demi de mêlée international a dynamité la rencontre. Et auteur de neuf points au pied, a contrasté avec l'échec de Ian Madigan face aux perches.

Et comme un demi de mêlée en inspire souvent un autre, Yann Legourgues a terminé le travail dans les dernières minutes, au terme d'une relance salvatrice. Scellant un score de 17-0 encaissé par le Stade toulousain après la 43e minute. Un coup de grâce qui a éteint les coéquipiers de Yoann Maestri ce samedi, et qui a surtout définitivement, ou presque, tiré le rideau des ambitions de Brennus du côté du Capitole. Si l'UBB n'en est pas moins optimiste ce samedi soir, elle est parvenue à préserver sa lueur d'espoir.