19e journée Top 14 - Lyon l'emporte face à Montpellier (16-3)

Lyon fait un pas de plus vers le maintien ! Face à une formation héraultaise beaucoup trop indisciplinée, les Rhodaniens ont pris le meilleur dans une rencontre pluvieuse assez terne (16-3). Un essai de Paea (50e) est venu débloquer la situation avant que les Lyonnais ne gèrent un écart au score beaucoup trop conséquent pour le MHR. Les Montpelliérains, fantomatiques dans le premier acte, concèdent un nouveau revers à l'extérieur et voient leurs concurrents directs revenir au classement.

Gerland leur va si bien. Après avoir écarté le Racing 92 fin janvier, Lyon a retrouvé sa nouvelle enceinte ainsi que la victoire. Avec tout autant de solidité que face aux Franciliens fin janvier, les joueurs de Pierre Mignoni ont cette fois-ci écarté un prétendant au titre. Montpellier a été pris sur ses points forts. Le LOU a remporté la bataille au près dans un match cadenassé, et où le MHR a eu les plus grandes difficultés à bouger son adversaire.

Delon Armitage (Lyon) tente d'échapper à Jesse Mogg (Montpellier) - 5 mars 2017AFP

Indiscipline héraultaise, sérénité lyonnaise

Et alors que l'on craignait que les Lyonnais ne se soient pas montrés assez réalistes dans un premier acte totalement dominé, les coéquipiers de Julien Puricelli ont fait part de toute leur sérénité, faisant la course en tête durant toute la rencontre. Au-delà de la belle gestion des 80 minutes de la part du LOU, c'est surtout l'indiscipline héraultaise qui fut criante dans ce match. Avec plus de dix pénalités encaissées et un carton jaune contre le revenant Bismark du Plessis, Montpellier ne s'est pas donné les moyens de ramener le moindre point de ce déplacement.

Emmenés par un Baptiste Couilloud prometteur et un Facundo Isa déjà séduisant, Lyon se rassure après un mois de février délicat à l'extérieur et alors que Grenoble s'est imposé ce samedi. Pour Montpellier en revanche, la discontinuité entré réceptions et déplacements se poursuit. Dangereux, à moins de dix journées du terme de la phase régulière.