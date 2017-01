16e journée TOP 14 - Service minimum pour Brive (23-22)

Brive a eu très chaud, mais il s’est évité une fin de saison très fade. Poussés dans leurs derniers retranchements par des Grenoblois animés de l’énergie du désespoir, les Coujoux ont dû attendre les dernières minutes et une dernière pénalité de leur buteur Gaëtan Germain (75e) pour arracher la victoire (23-22). Malgré trois essais, de Mignot (17e), Héguy (44e) et McLeod (53e) contre un seul côté briviste, l’œuvre de Sanconnie (62e), les Isérois ont laissé échapper une première victoire de la saison à l’extérieur qui leur aurait permis de croire encore au maintien. Le bonus défensif qu’ils ramènent d’Amédée-Domenech ne suffira pas à les satisfaire.

Comme à l’aller, Grenoble s’est battu. Sans violence cette fois, mais avec tout son cœur et ses tripes. Emmené par un bon Fabrice Estebanez, passeur décisif pour Charles McLeod sur le troisième essai grenoblois (53e), un Xavier Mignot revanchard après avoir été tourné en bourrique la semaine dernière par le Rochelais Gabriel Lacroix, et un pack non moins revanchard car pris en mêlée en première période et bien mieux après la pause, le FCG s’est donné les moyens de croire au miracle. Il a même eu un bonus offensif virtuel en main pendant neuf minutes mais il n’a pas pu conserver son bien ni même la victoire et sa chance est peut-être définitivement passée.

Lilian Saseras (Grenoble) face à Brive - 7 janvier 2017Icon Sport

Wisniewski manque la pénalité de la gagne

Grenoble avait d’autant plus la place de s’imposer que son adversaire du jour a fait preuve d’une faiblesse étonnante. Chez lui, face à un relégable, le CABCL a refusé l’initiative du jeu. Les parties de ping-pong rugby à répétition ont bien souvent fait frôler l’indigestion. Mis à part l’inoxidable Sisa Koyamaibole, il n’y a pas grand-chose de positif à dégager de la copie rendue par les hommes de Nicolas Godignon. Ils auraient très certainement perdu le match si, à un peu moins de dix minutes du terme (71e), Jonathan Wisniewski avait passé la pénalité qui aurait porté à cinq points l’avantage au score des Grenoblois. Autant dire un gouffre contre ce Brive peu inspiré.

Gaëtan Germain (Brive)Icon Sport

Mais le buteur isérois, un des plus précis du Top 14, a tremblé. C’est Gaëtan Germain qui, après avoir loupé deux tirs au but dans ses cordes (40e+3, 63e), a décroché le rôle du libérateur quatre minutes plus tard. Avec désormais dix-sept points d’avance sur son adversaire du jour, Brive a quasi-définitivement pris ses distances sur les eaux troubles et n’a plus que tout à gagner en cas de belle deuxième partie de saison. Grenoble, lui, a encore perdu beaucoup ce samedi.