15e journée Top 14 - Toulouse - Clermont (26-20) : Le Stade toulousain s'offre l'ASM et un déclic

Battus à Grenoble le week-end dernier, les Toulousains ont retrouvé le gout de la victoire en dominant une équipe de Clermont un peu trop terne pour espérer ramener quelque chose du Stadium (26-20). Le Stade toulousain s’est appuyé sur une grosse première période, une réelle volonté de tenir le ballon et de le faire vivre, du jeu en mouvement et du réalisme pour arriver à se détacher. Le réveil de l’ASM fut trop tardif et le leader chute donc en déplacement alors qu’il a pourtant dominé du point de vue de l’occupation.

Gaël Fickou (Toulouse) - 31 décembre 2016Icon Sport

La mêlée, un secteur clé. Comme au match aller au Marcel-Michelin, c’est ce duel entre les deux packs qui a fait basculer ce match. Raphaël Chaume écopait d’un jaune qui venait sanctionner les difficultés de tout le 8 de devant clermontois (24e) et les Stadistes ne tardaient pas à exploiter les espaces par Yohann Huget, qui marquait son premier essai de la saison (26e). Toulouse prenait alors l’avantage (16-10) pour ne plus le lâcher, malgré une frayeur finale et un essai de pénalité concédé… suite à des fautes répétées en mêlée (77e).

Un Stade toulousain séduisant

Si l’on pourra regretter une baisse d’intensité durant le dernier quart de la rencontre, le Stade toulousain a longtemps régalé le public du Stadium. Ce dernier avait été cueilli à froid par un essai de Peceli Yato (18e), un peu en contradiction avec la physionomie du match. Les Jaunards ont cependant manqué de réalisme pour ensuite cédé une nouvelle fois à un de moins sur le terrain. Benson Stanley se rendait coupable d’un plaquage dangereux (34e) et Arthur Bonneval exploitait l’ouverture avec une conclusion en deux temps litigieuse (35’).

Arthur Bonneval (Toulouse) - 31 décembre 2016Icon Sport

N’empêche qu’on ne pouvait pas reprocher aux Toulousains de toujours faire vivre ce ballon, de sans cesse attaquer la ligne et de mettre la défense adverse à rude épreuve. Gaël Fickou concluait encore une longue séquence des Stadistes (42e) et les Clermontois pourront donc regretter leur indiscipline car ce n’est qu’en infériorité numérique qu’ils ont lâché du lest. L’ASM ne décroche pas le bonus défensif, avec une équipe remaniée, qui aurait récompensé sa réaction finale. Les intentions toulousaines, dans le brouillard, ont ainsi triomphé.