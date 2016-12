15e journée Top 14 - Castres - Bayonne (47-18) : Ciel bleu sur Castres

Castres termine l'année en beauté et a servi le champagne avant l'heure en ce jour de réveillon ! Avec la réception du dernier de la classe, les hommes de Christophe Urios ont rempli la "mission 5 points" en décrochant le bonus offensif en inscrivant la bagatelle de 7 essais (47-18). SI Bayonne a fait illusion durant le premier acte (14-11 à la pause), les Basques ont explosé au retour des vestiaires, en encaissant 5 nouveaux essais.

Bayonne n'a (encore) tenu qu'une mi-temps

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Bayonne... Après avoir sombré sur sa pelouse la semaine dernière face à La Rochelle, l'Aviron a de nouveau perdu le fil après pourtant 40 minutes correctes. Les hommes d'Etcheto réussissaient même l'entame parfaite avec un essai dès les premières secondes, mais le manque de justesse de Du Plessis au pied laissait les Castrais dans le match.

Vincent Etcheto (Bayonne) - 31 décembre 2016AFP

Castres reprenait les devants sans être brillants. Et après, on imagine, un "remontage de bretelles" en règle d'Urios à la pause, les Castrais ont remis les choses à l'endroit au retour des vestiaires ne laissant aucune munition aux Basques. Et en assommant leurs adversaires avec 5 essais et une démonstration totale dans cette seconde période.

Le CO a de la ressource

Avec l'absence pour 3 mois de Tulou, on pouvait s'inquiéter pour le CO qui perdait là un de ses hommes forts. Mais les Castrais ont de la ressource. Pour son premier match sous les couleurs Castraises, Vaipulu a montré que Christophe Urios pouvait compter sur lui. S'il n'a joué qu'une cinquantaine de minutes, le Tongien arrivé fin octobre des Chiefs a montré ses qualités, perforant la défense bayonnaise et mettant son équipe dans l'avancée à plusieurs reprises.

Au rang des satisfactions, le staff castrais pourra aussi cocher les noms de David Smith ou encore Robert Ebersohn. Castres peut passer le réveillon l'esprit tranquille, tout le contraire des Bayonnais qui gardent la tête au fond du sac.