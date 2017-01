TOP 14 - Castres : Brice Mach pas conservé

C'est en tout cas ce que nous apprend une interview parue dans la Dépêche du Midi. "Je vais tourner la page, le cœur lourd" , a déclaré Brice Mach au sujet son futur départ. Arrivé en 2011 après des passages à Béziers, Montauban et Agen, le talonneur évoque sans regrets la fin de son aventure castraise, "Cela se termine, c'est dommage, malheureux, mais je ne vais pas me plaindre" . L'occasion aussi pour lui de parler de ses racines catalanes et d'évoquer l'espoir de porter un jour le maillot de Perpignan, "En plus un rugbyman catalan ne peut pas être satisfait s'il n'a pas joué à Perpignan" , a t-il ponctué.