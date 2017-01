TOP 14 - Bernard Jackman (Grenoble) : "Rory Grice était sur une autre planète"

Constamment dans l’avancée malgré deux ou trois défenseurs sur le dos et proche d’inscrire un essai à la 31e minute, Rory Grice a réalisé une performance de grande qualité face au Stade français. "Grice a raté les huit premiers matches" , rappelait samedi soir Bernard Jackman. "Il a gagné du temps de jeu, maintenant il est forme. Ce soir (samedi) il était sur une autre planète. Tu ne peux pas dire qu’il n’est pas un joueur de niveau international. Il était énorme" .

Mais ce n’est pas le seul Grenoblois qui a brillé. "John Wisniewski était énorme aussi, Hendrik Roodt était au top. Mathias Marie, entré au bout de huit minutes, et qui n’a pas beaucoup joué, a pris la responsabilité de la touche. Il a répondu présent. Peut-être que les joueurs qui vont faire la différence pour nous cette saison n’étaient pas sur le terrain ce soir. Peut-être qu’ils ont joué contre le Lou en Challenge Cup la semaine dernière. On a besoin de tout le monde et on peut faire quelque chose de très spécial."

Rory Grice (Grenoble)AFP