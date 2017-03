TOP 14 - Robins Tchale-Watchou : "Les premières victimes, ce sont les joueurs"

Dans cette histoire de fusion, ce qui énerve le plus le président de Provale, ce n'est pas tant le projet de rapprochement des deux clubs. "Les présidents ont certainement des raisons de mener ce projet mais les premières victimes ce sont les joueurs" , explique-t-il avec regret. Avec cette annonce, les deux effectifs vont eux aussi fusionner et il devrait y avoir de la casse puisque tout le monde ne pourra pas être conservé. "Aujourd'hui, les joueurs ne savent même pas comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer et comment sera leur lendemain..." , déplore Tchale-Watchou.

Totalement abasourdi

Ex-joueur du Stade français, Tchale-Watchou se dit "très triste" et plus que jamais concerné par le devenir des joueurs qui ne sont pas plus informés que lui. "Ils ne savent rien, c'est la débandade totale, je suis partagé entre la confusion, la colère et la déception..." . Une situation que le président de Provale compare avec le monde actuel de l'entreprise, dans lequel rares sont les décisions prises sans concertation. "Il y un doute complet, on ne sait rien même dans le monde de l'entreprise on n'agit pas de la sorte, on convoque au moins les salariés pour présenter le projet." Des manières d'agir que le syndicaliste met en parallèle avec l'ambiance actuelle du rugby. "On nous bassine tous les jours avec ces histoires de valeurs, de collectif, alors que l'on est pas capable de discuter et d'échanger... On marche sur la tête je vous assure."

