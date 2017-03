TOP 14 - Castres, le dindon de la farce ?

Privés de match de Top 14 ce weekend en raison du projet avorté de fusion entre le Racing 92 et le Stade français, les joueurs du Castres olympique ont été contraints au repos forcé. "On s'est préparé toute la semaine pour disputer un match. Il y avait des signes mais on pensait vraiment que le Stade français allait venir à Pierre-Antoine" , concède Christophe Urios. "On aurait préféré jouer" , admet le troisième ligne aile Yannick Caballero.

Pas de match donc pour les joueurs castrais mais une mise en situation avec un entraînement le samedi matin pour compenser sur le plan physique le volume d'une rencontre de haut niveau. "Jusqu'à la veille, on était prêts à jouer. Ce sont de mauvaises décisions qui ont été prises. Une histoire de fusion qui ne rime à rien. C'est dommageable." "Ce n'est pas la faute des joueurs du Racing 92 ni du Stade français. Eux, ils n'y sont pour rien. Ce sont les présidents qui jouent avec la vie des employés" , peste Caballero qui se satisfait par ailleurs de voir deux clubs historiques du rugby français poursuivre leur aventure en Top 14.

Yannick Caballero - CastresIcon Sport

Un calendrier complètement chamboulé

Au final, beaucoup de bruit pour pas grand chose dans cette affaire mais une rencontre qu'il faudra quand même disputer à un moment ou à un autre. Et difficile de trouver une date dans un calendrier déjà bien chargé. Après concertations, la rencontre comptant pour la 21e journée de championnat entre le Castres olympique et le Stade français devrait avoir lieu le week-end du 22/23 avril, celui des demi-finales européennes. En cas de victoire du club de la capitale en quart de finale de Challenge Cup (et donc de qualification en demie), le match face à Castres aurait lieu le mardi 18 ou mercredi 19 avril.

"C'est sûr, ce match va nous charger notre fin de saison. L'organisation de notre calendrier était plutôt bonne et symboliquement, cela va nous mettre de la charge supplémentaire" , explique Urios. "Surtout que la semaine perdue avant la rencontre n'a pas été utilisée pour nous reposer. On a travaillé normalement la semaine. Et ce genre de semaine a toujours un coût..." . Sans oublier que le CO est toujours en course pour décrocher sa place pour les phases finales du championnat. En attendant, Castres se déplacera au stade des Alpes lors de la 22e journée de top 14 pour y défier Grenoble, un adversaire totalement relancé dans la course au maintien depuis cette affaire... Pas vraiment favorable comme situation...