XV de France - Antoine Dupont : "Si je joue, j'essaierai de jouer ma carte à fond"

Le jeune demi de mêlée Antoine Dupont, âgé de 20 ans, arrive "encore un peu sur la pointe des pieds" au sein du XV de France, avec qui il a connu samedi dernier contre l'Afrique du Sud sa troisième sélection, a-t-il déclaré à la presse mardi.

Antoine Dupont (XV de France) face à l'Afrique du Sud - 17 juin 2017Icon Sport

Si sa convocation pendant le Tournoi des six nations 2017, où il a vécu ses deux premières capes, contre l'Italie (11 mars, 40-18) puis le pays de Galles (18 mars, 20-18) "a été une réelle surprise" , Dupont a pu "un peu plus préparer cette tournée, j'étais plus attentif quand la liste est sortie" . "Mais je n'ai pas encore attaqué de match donc j'arrive encore un peu sur la pointe des pieds. Je n'en suis qu'à mes débuts, je suis en phase de découverte" , a aussi estimé le futur joueur de Toulouse et ex-Castrais.

" Lors des réunions, des séances vidéo, je ne vais pas me mettre en avant "

Cette retenue ne se matérialise pas sur la pelouse, mais en dehors : "Je n'ai pas de problème à annoncer, parler sur le terrain. Mais lors des réunions, des séances vidéo, je ne vais pas me mettre en avant. Déjà ce n'est pas ma nature, et ce n'est pas à moi de le faire ici" . Il se dit cependant "forcément" impatient d'honorer sa première titularisation, qui pourrait arriver samedi à Johannesburg pour le dernier test de juin face aux Springboks. "Mais c'est compliqué, il y a deux bons neufs avec moi (Machenaud et Serin, titulaires respectivement lors du premier et deuxième test, NDLR), et que trois matches. On (les coaches) n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde, les meilleurs jouent" , a-t-il poursuivi.

