XV DE FRANCE - Anthony Jelonch (Castres) : "Quand je l'ai annoncé à mes potes, ils ne m'ont pas cru"

Une sacré surprise... Convoqué par Guy Novès pour la tournée de juin du XV de France en Afrique du Sud, Anthony Jelonch n'en croyait pas ses yeux ! Ce gamin de 20 ans, qui pensait en début de saison "jouer deux ou trois matches avec le CO, profiter des doublons, grappiller la moindre minute, rien de plus" était bien loin de s'imaginer être appelé chez les Bleus samedi soir.

Dans le Midi Olympique à paraître ce lundi, il raconte : "J'étais avec des amis, dans une fête d'un petit village du Gers, juste à côté de chez moi (il vient de Vic-Fezensac, ndlr). J'ai reçu un coup de téléphone de Christophe Urios. Quand j'ai vu son nom apparaître à cette heure-là, je me suis demandé ce qu'il se passait. Puis il m'a annoncé la bonne nouvelle. Ce qui est drôle, c'est que quand je l'ai annoncé à mes potes, ils ne m'ont pas cru ! Ils croyaient que je leur faisais une blague... En fait, ils savaient que je partais avec les Barbarians mais ne s'attendaient pas à l'équipe de France. Moi non plus d'ailleurs" .

Anthony Jelonch (Castres)Icon Sport

