VIDEO - L'essai de Henry Chavancy (France) face à l'Afrique du Sud

Sur une attaque au large, Brice Dulin effectuait une passe sur un pas et trouvais sur son ailer Yoann Huget. Au niveau de la ligne médiane, le Toulousain prenait Whiteley de vitesse et tapait un coup de pied à suivre. S'il prenait tout le monde de vitesse, Huget n'arrivait pas à se saisir du ballon dans l'en-but. Heureusement, Henry Chavancy avait suivi et inscrivait son premier essai en sélection nationale.