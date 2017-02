VIDEO, Coupe du monde 1995 - Le jour où Van der Westhuizen a empêché Lomu de marquer en finale

C'est forcément l'une des images qui restera de cette Coupe du monde 1995 qui a sacré les Springboks chez eux. Un moment fort de ce Mondial où François Pienaar et Nelson Mandela ont célébré ensemble la victoire d'une nation arc-en-ciel qui tentait alors de trouver une unité. Adversaires sur le terrain et tous les deux obligés de livrer un combat contre la maladie, Joos Van der Westhuizen et Jonah Lomu étaient devenus amis. Ce 6 février, le Sud-Africain a rejoint le Néo-Zélandais 446 jours après.

Il y a plus de 21 ans, ils s'affrontaient à l'Ellis Park de Johannesburg pour décrocher le trophée Webb Ellis. Flanqué de son numéro 9, JVdW était alors un cadre des Boks. Lomu, lui, se révélait à la face du monde. Du haut de ses 20 ans, l'ailier all black avait déjà inscrit 7 essais au cours de la compétition dont un retentissant quadruplé contre les Anglais.

Lomu lors de la finale face à l'Afrique du Sud en 1995Icon Sport

Dernier défenseur, Van der Westhuizen ne s'est pas échappé

En finale, LA star du rugby mondial est restée muet. La faute notamment à un sauvetage de Joost Van der Westhuizen lors du premier quart d'heure de la rencontre, alors que le score était de 3-3. Lancé à pleine vitesse depuis la ligne médiane, Jonah Lomu perforait le rideau des Springboks, laissait deux adversaires dans le vent avant de tenter de crocheter le dernier défenseur qui se trouvait sur son passage.

Sauf que le demi de mêlée sud-africain ne s'échappait pas et arrivait même à le faire tomber sans que celui-ci ne parvienne à faire vivre le ballon derrière. Plus d'une heure plus tard, l'Afrique du Sud s'imposait 15-12 grâce notamment à un drop de Joel Stransky. Une vraie page d'histoire qui se tourne alors que les deux principaux acteurs ne sont plus de ce monde désormais...