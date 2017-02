TEST-MATCH - Philippe Saint-André va entraîner le Cameroun

"On dit souvent que le rugby est une école de la vie. Ce sera quelque chose d’exceptionnel d’aller là-bas, d’y rencontrer des gens passionnés" , a commenté Philippe Sain-André qui va prendre les commandes de la sélection camerounaise emmenée à disputer prochainement l'Africa Cup. Situé dans la 3e division continentale, le Cameroun affrontera l'Algérie et le Nigéria. Pour relever ce défi, les dirigeants camerounais ont alors pensé à solliciter l'aide de l'ancien sélectionneur des Bleus. "Dans le rugby, il y a souvent des rencontres. J’ai un ami de longue date, Georges Ngono, qui jouait au même club que moi à Romans [l’USRP devenu le Valence Romans Drôme Rugby, Ndlr] et qui est le team manager de la Fédération camerounaise. Je vais leur donner un coup de main à l'occasion de leur vingtième anniversaire" , a-t-il expliqué au micro de RFI.

Un temps annoncé partant pour un retour à Gloucester où il a entrainé entre 1998 et 2002, PSA a finalement choisi de se laisser tenter par l'aventure africaine avec pour premier objectif de former un équipe compétitive. "On connait certains joueurs comme Olivier Missoup du Racing 92, Arsène Nnomo du club d’Agen ou Christian Njewel qui joue en seconde ligne au LOU (Lyon). On essaye de rapatrier tous ces joueurs pour vivre une aventure exceptionnelle : représenter leur pays" , a concédé l'ex-ailier international (69 sélections).

Philippe Saint-André - octobre 2015Icon Sport

Bénévolat et horizons nouveaux

"Je vais donc pouvoir remettre le short et reprendre du plaisir sur le terrain. Donc, je pense que cette expérience, c’est du gagnant-gagnant" , a commenté Saint-André pour qui cette mission rime avant tout avec plaisir lui qui a quitté le costume d'entraîneur sur la défaite contre les All-Blacks en quart de finale du Mondial anglais de 2015. Un engagement surprenant avec le Cameroun que Saint-André va assurer gratuitement. "De mon côté, je le fais bénévolement parce que je suis disponible, que ce sont les vingt ans de la Fédération et qu’ils ont besoin d’un coup de main."