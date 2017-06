TEST-MATCH - Nouvelle-Zélande - Lions britanniques : place au choc de l'année !

C'est l'événement de l'année : la tournée des Lions britanniques et irlandais - sélection des meilleurs joueurs anglais, écossais, gallois et irlandais - dans le pays-roi du rugby, programmée tous les 12 ans, entre dans le vif du sujet. Jusqu'à 30.000 fans des Lions espérés au total dans l'archipel, 900 camping-cars attendus ce week-end à Auckland : les attentes sont immenses autour de la sélection de Warren Gatland, qui rêve de remporter la deuxième série de son histoire en Nouvelle-Zélande. La première, c'était en 1971. Pour cela, il lui faudra remporter deux des trois affrontements face à l'équipe de Kieran Read, qui n'a perdu qu'un match depuis son titre mondial en 2015 et qui vient de broyer les Samoa 78-0. Une victoire dès samedi à l'Eden Park et la moitié du chemin sera fait. Sauf que les All Blacks n'ont pas perdu dans leur antre depuis l'été 1994 contre la France (20-23). Soit 37 victoires de suite.

Sam Warburton - Lions Britanniques et IrlandaisIcon Sport

Warburton capitaine remplaçant, une première depuis 1930

Les Lions ont aussi quelques arguments. Réunis tous les quatre ans pour aller défier une nation majeure de l'hémisphère Sud, ils restent sur une victoire (2-1) en 2013 en Australie, avec déjà à leur tête Gatland comme entraîneur et Sam Warburton comme capitaine. Présents depuis fin mai sur le sol néo-zélandais, ils ont enchaîné en trois semaines six tests pour un bilan positif : 4 victoires et 2 défaites. Deux succès furent particulièrement probants. Celui contre les Crusaders (12-3), leaders invaincus du Super Rugby, et celui contre la sélection des Maoris néo-zélandais (32-10) qui comptait neuf All Blacks et offrait une intensité défensive de premier rang. Lors de ce "4e test officieux", Gatland a mis Warburton sur le banc, offrant le rôle de capitaine à un autre troisième ligne aile, Peter O'Mahony. Le Gallois paiera de nouveau son manque de forme samedi, encore remplacé par l'Irlandais, et sera ainsi le premier capitaine de tournée à ne pas débuter le premier test depuis... Doug Prentice en 1930.

" On a opté pour des joueurs en forme (Gatland) "

Deux de ses compatriotes font aussi les frais des choix du sélectionneur, qu'on ne peut pas accuser de favoritisme vu qu'il dirige depuis dix ans la sélection galloise: l'ailier George North, absent de la feuille de match, et l'arrière Leigh Halfpenny, remplaçant. Dernier pari risqué, selon la presse britannique : le deuxième ligne Maro Itoje commencera aussi sur le banc. Un choix tactique qui doit permettre à l'Anglais de faire une entrée décisive, notamment pour empêcher les All Blacks de marquer dans le dernier quart d'heure, leur spécialité. "On a opté pour des joueurs en forme, beaucoup tendaient la main" , s'est justifié Gatland. En face, Steve Hansen a gardé 12 des 15 hommes qui ont surclassé les Samoa. Mais a réservé parmi les trois changements une surprise de taille : l'ailier Julian Savea, auteur de 46 essais en 53 tests, est poussé hors du groupe par l'espoir Rieko Ioane, qui n'a, du haut de ses 20 ans, que deux entrées en jeu en sélection.