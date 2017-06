TEST-MATCH - Warren Gatland (Lions britanniques) caricaturé en clown par la presse néo-zélandaise

Tout a commencé quand Warren Gatland a remis en cause le fair-play des All blacks après la défaite de son équipe 30-15 lors du premier test. Pour le boss des Lions britanniques, le troisième ligne Jerome Kaino aurait visé la jambe de son demi de mêlée, Conor Murray, afin de le blesser. Des accusations que son homologue Steve Hansen avait qualifié de "désespérantes" . Bref, la guerre est lancée entre les deux équipes et la presse néo-zélandaise a décidé d'y ajouter son grain de sel. En effet, le New-Zealand Herald a publié ce mardi sur la dernière page de son journal une caricature représentant Gatland sous les traits d'un clown.

Une pratique que ce journal avait déjà utilisé pour se moquer de Michael Cheika, le sélectionneur des Wallabies. Et ce coup-ci, le tout a été servi avec un édito assez "agressif" du journaliste Gregor Paul. "Impliquer les All blacks dans de telles pratiques c'est sale et vraiment regrettable. Remettre en cause leur éthique de jeu et leur sens moral est une ligne qu'il ne fallait pas traverser" .

Sean Fitzpatrick monte au créneau

Cependant, cela n'a pas été du goût de tout le monde au pays du long nuage blanc. Une ancienne gloire du rugby kiwi est même montée au créneau pour défendre son compatriote. Le grand Sean Fitzpatrick, champion du monde en 1987, capitaine des All Blacks, capé à 92 reprises. Pour lui, ce genre de guéguerre inutile nuit en premier lieu à l'image du peuple néo-zélandais qui jusqu'alors a été salué pour son hospitalité et son savoir-vivre.