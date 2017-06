TEST-MATCH - Lions britanniques et irlandais : La composition face à la Nouvelle-Zélande

Warburton constitue l'un des 4 changements - 3 nouveaux et 1 changement de position - qu'a apportés le sélectionneur, Warren Gatland, par rapport au XV étrillé par les All Blacks (30-15) lors du premier test, samedi à l'Eden Park d'Auckland. Maro Itoje prend la place de George Kruis en deuxième ligne et l'Irlandais Johnny Sexton prend place à l'ouverture, ce qui provoque le glissement au centre d'Owen Farrell et le passage sur le banc des remplaçants de Ben Te'o.

Peter O'Mahony (Lions) - 24 juin 2017Getty Images

Peter O'Mahony, qui occupait le poste de troisième ligne aile et portait le brassard de capitaine pendant le premier test, disparaît du groupe. "C'est dur pour Peter O'Mahony, qui a fait du très bon boulot avec nous. Mais nous avons estimé que CJ Stander était un meilleur choix sur le banc, par sa capacité à porter le ballon et à défendre." Ça bouge aussi sur le banc, où accèdent Courtney Lawes et CJ Stander. Ce XV a une forte couleur anglaise avec 6 Anglais sur les 15 titulaires, la charnière est entièrement irlandaise, et toujours aucun Écossais n'est présent dans les 23.

La composition des Lions : L. Williams ; Watson, J. Davies, Farrell, Daly ; (o) Sexton, (m) Murray ; O'Brien, Faletau, Warburton (cap.) ; A.-W. Jones, Itoje ; Furlong, George, Vunipola.

Remplaçants : Owens, McGrath, Sinckler, Lawes, CJ Stander, Webb, Te'o, Nowell.