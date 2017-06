Lions britanniques - 15 changements face aux Maoris All Blacks, Peter O'Mahony capitaine

Les Lions britanniques et irlandais débuteront sans leur capitaine Sam Warburton samedi face aux Maoris néo-zélandais qui aligneront, eux, 9 All Blacks à une semaine du premier test de la Tournée des Lions en Nouvelle-Zélande. Le flanker irlandais, Peter O'Mahony, endossera le rôle de meneur au coup d'envoi de ce que les Lions considèrent comme un "4e test officieux", en plus des trois officiels programmés contre les All Blacks.

"Peter (O'Mahony) est un capitaine accompli avec le Munster" , a souligné le sélectionneur Warren Gatland. "Il ne recule jamais d'un pas et nous pensons que ces qualités de meneur d'hommes nous serviront samedi contre une équipe des All Blacks maoris déterminée."

Le 3e ligne irlandais sera le 4e capitaine des Lions durant cette tournée, après Warburton, Ken Owens et Alun Wyn Jones. Les Lions ont perdu deux des quatre premiers matches de leur Tournée, le dernier contre la franchise des Highlanders évoluant en Super Rugby (23-22).

Samedi, la sélection britannique et irlandaise s'appuiera sur une charnière totalement irlandaise avec Johnny Sexton, et Conor Murray à la mêlée. En face, les All Blacks maoris aligneront neuf internationaux néo-zélandais dont trois des plus prometteurs: Nehe Milner-Skudder, Damian McKenzie et Rieko Ioane.

La série de trois test-matches des Lions contre les All Blacks débute le 24 juin.

La composition des Lions : Halfpenny ; Watson, Davies, Te'o, North ; Sexton, Murray ; O'Brien, Faletau, O'Mahony (cap) ; Kruis, Itoje ; Furlong, George, Vunipola.

Remplaçants : Owens, McGrath, Sinckler, Henderson, Warburton, Laidlaw, Biggar, Daly.

La composition des Maoris All Blacks : Lowe ; Milner-Skudder, Proctor, Ngatai, R. Ioane ; (o) McKenzie, (m) Kerr-Barlow ; Dixon, Messam, A. Ioane ; Franklin, Wheeler ; May, Dixon (cap), Hames.

Remplaçants : Elliot, Eves, Renata, Price, Pryor, Hall, West, Thompson.