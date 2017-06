TEST-MATCH - Lions britanniques : 15 changements et Best capitaine pour affronter les Chiefs

Il s'agit du dernier test avant la première des trois confrontations contre les All-Blacks qui se tiendra le 24 juin.

Le XV de départ : Williams ; Nowell, Payne, Henshaw, Daly ; (o) Biggar, (m) Laidlaw ; Haskell, Stander, Tipuric ; Lawes, Henderson ; Cole, Best (c), Marler.

Les remplaçants : Dacey, Dell, Francis, Hill, Jones, Davies, Russell, Seymour.

Pour les Chiefs, privés de nombreux joueurs majeurs en raison des sélections avec les All Blacks et les Maori All Blacks, l'équipe quelque peu remaniée sera emmenée par l'ouvreur international néo-zélandais Stephen Donald (33 ans, 23 sélections).

Le XV de départ : Stevenson ; Pulu, Nanai-Williams, Faauli, Alaimalo ; (o) Donald (c), (m) Chrisite ; Boshiers, Sanders, Brown ; Allardice, Bird ; Laulala, Polwart, Fisi'ihoi.

Les remplaçants : Elliot, Ross, Moli, Messam, Karpik, Taumateine, Laulala, Tiatia.