TEST-MATCH - Les Lions britanniques sont dans les cordes, au pied de la montagne all black

Le contexte

Les Lions britanniques et irlandais sont dos au mur : battus par les All Blacks lors du 1er duel de samedi dernier à l'Eden Park (30-15), ils sont condamnés à l'emporter ce samedi au Westpac Stadium de Wellington (9h35) afin de conserver l'espoir d'enlever une 2e série face à la Nouvelle-Zélande, après celle gagnée en 1971. Le tout après une semaine extrêmement tendue.

Notamment pour Warren Gatland, le sélectionneur néo-zélandais de la sélection britannique. Ce dernier s'est retrouvé caricaturé en clown à la Une du New-Zealand Herald après avoir accusé Jérôme Kaino d'avoir voulu blesser Conor Murray lors du 1er test. Des accusations jugées comme "désespérées" par le patron des All Blacks, Steve Hansen. Bref : la tension est palpable, les Lions sont dans les cordes et au pied de la montagne noire. Le reste appartient à samedi...

Les face-à-face : les All Blacks n'ont laissé que des miettes aux Lions

Ce samedi, All Blacks et Lions s'affronteront pour la 40e fois. Le bilan est largement à l'avantage de la Nouvelle-Zélande, vainqueur de 30 oppositions pour 3 nuls et 6 succès britanniques entre 1904 et 2017. Les Lions restent sur 5 défaites, dont celle de samedi dernier. Leur dernière victoire date de juin 1993 (7-20 à Auckland).

Codie Taylor (Nouvelle-Zélande) - 24 juin 2017Getty Images

Les joueurs à suivre : Farrell à l'extérieur de Sexton

Par rapport au 1er test remporté par les All Blacks, Warren Gatland a effectué 3 changements. Le capitaine des Lions, Sam Warburton, effectue son retour en 3e ligne à la place de Peter O'Mahony. Toujours devant, Maro Itoje remplace lui George Kruis en deuxième ligne. Derrière, un véritable changement stratégique est à signaler avec la titularisation de Jonathan Sexton à l'ouverture. Ce qui pousse Owen Farrell au centre et Ben Te'o sur le banc. L'option d'aligner 2 numéro 10 sera-t-elle payante ? Liam Williams, Anthony Watson, Jonathan Davies et Elliot Daly, très en jambes samedi dernier, complètent l'attaque britannique. CJ Stander intègre lui le groupe pour amener sa puissance en fin de match.

Owen farrell (Lions) face à la Nouvelle-Zélande - 24 juin 2017Icon Sport

Steve Hansen n'a, pour sa part, effectué que 2 changements, l'ailier Waisake Naholo et le centre Anton Lienert-Brown succèdant à l'arrière Ben Smith et au centre Ryan Crotty, touchés à Auckland. Israel Dagg glisse donc à l'arrière. Le centre Ngani Laumape, remplaçant au coup d'envoi, pourrait fêter sa 1re sélection. La ligne de trois-quarts néo-zélandaise sera bien sûr à nouveau guidée par Aaron Smith et Beauden Barrett. Le paquet d'avants reste très classique avec Kieran Read, Jerome Kaino et Sam Cane en troisième ligne ou encore l'association Sam Whitelock - Brodie Retallick dans la cage.

3 stats à avoir en tête

1. La Nouvelle-Zélande n'a perdu qu'1 seul match depuis son 2e titre de champion du monde consécutif en 2015. C'était à Chicago contre l'Irlande en novembre 2016 (40-29).

2. Les Lions n'ont remporté une série que 2 fois après avoir été mené 1 à 0 : en 1899 et 1989.

5. C'est le nombre de touches perdues par les doubles champions du monde lors du 1er test (8/13). Une faille peut-être encore exploitable pour les Lions.

Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande) - 24 juin 2017Icon Sport

Ils ont dit

Maro Itoje (2e ligne des Lions)

" Le défi est excitant. Nous ne sommes pas venus pour ici pour perdre la série, ni pour jouer les seconds rôles. Nous n'avons pas exprimé tout notre potentiel samedi dernier, certaines choses nous ont échappés et nous allons faire en sorte que ça ne se reproduise pas "

Maro Itoje (Lions) - juin 2017Icon Sport

Steve Hansen (sélectionneur des All Blacks)

" Ils auraient pu, avec un peu plus de réussite, gagner le premier test. Donc samedi, ce sera à la vie, à la mort. Tout le monde devra monter son niveau d'un cran "

Notre avis

Honnêtement, on rêverait d'une belle lors du 3e test qui déciderait du vainqueur. Mais comment ne pas miser sur les All Blacks ? Ils ont encore montré la semaine dernière qu'ils étaient au-dessus de tout le monde et que leur marge était toujours aussi grande. Mais sur un match, sait-on jamais...

Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande) - 24 juin 2017Icon Sport

La composition des équipes

Le XV des All Blacks : Dagg ; Naholo, Lienert-Brown, Williams, Ioane ; (o) B. Barrett, (m) A. Smith ; Cane, Read (cap), Kaino ; Whitelock, Retallick ; Franks, Taylor, Moody.

Remplaçants : Harris, Crockett, Faumuina, S. Barrett, A. Savea, Perenara, Cruden, Laumape.

Le XV des Lions : Williams ; Watson, J. Davies, Farrell, Daly ; (o) Sexton, (m) Murray ; O'Brien, Faletau, Warburton (cap.) ; Jones, Itoje ; Furlong, George, Vunipola.

Remplaçants : Owens, McGrath, Sinckler, Lawes, Stander, Webb, Te'o, Nowell.