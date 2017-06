TEST-MATCH - Les All Blacks s'imposent face aux Lions britanniques et irlandais (30-15)

On attendait le choc de l'année. Le sommet du rugby mondial. Eh bien nous y avons eu droit ! Après 12 ans d'attente, All Blacks et Lions se retrouvaient enfin pour "se régler", tout en haut de la hiérarchie de notre sport. Mais dans le paradis du rugby, l'Eden Park d'Auckland, l'opposition de style n'a elle pas vraiment eu lieu. Car les joueurs européens ont eux aussi régalé. Ce qui leur a permis de rivaliser. Pas suffisant toutefois face à ces doubles champions du monde tellement maîtres de leur sujet. Ce premier test, c'est bien la Nouvelle-Zélande qui le remporte (30-15).

Quel régal ! Nombreux étaient ceux qui craignaient une véritable déculottée pour les Lions ce samedi. Il n'en a rien été. Certes, le score est assez confortable au final en faveur des All Blacks. Mais ces derniers ont bel et bien tremblé par moments. Notamment en fin de première période après ce sublime essai de Sean O'Brien à la suite d'une énorme relance de Liam Williams depuis ses 22 mètres (36e). Les choix de Warren Gatland d'aligner Williams plutôt que Leigh Halfpenny à l'arrière et Elliot Daly sur une aile à la place de George North ont été payants. Avec Anthony Watson, ce triangle d'attaque a bien souvent perturbé la défense néo-zélandaise.

Elliot Daly (Lions) face aux All Blacks - 24 juin 2017Icon Sport

Ioane crucifie les Lions

On a même cru que les Lions allaient remettre ça dès le retour des vestiaires. Mais après une nouvelle magnifique séquence, ils échouaient à quelques centimètres de la terre promise. Une occasion qu'il ne fallait pas laisser passer. Pas face aux doubles champions du monde. Pas face à Rieko Ioane. Pour sa 3e sélection seulement, le jeune ailier des Blues (20 ans) ne s'est lui pas fait prier pour planter un doublé assassin (55e et 70e) et faire comprendre à tout le monde pourquoi Steve Hansen l'avait préféré à Julian Savea. Un premier essai après une mêlée dévastatrice et une passe insensée de Kieran Read, un deuxième après une "boulette" de Williams à la réception d'une chandelle.

Rieko Ioane (Nouvelle-Zélande) face aux Lions - 24 juin 2017Getty Images

De quoi permettre aux All Blacks de faire définitivement le break, après un premier essai de Codie Taylor "à la Dane Coles", en bout de ligne après une pénalitée vite jouée par Aaron Smith (18e). Un soulagement pour la Nouvelle-Zélande, bousculée dès la 2e minute de jeu (essai refusé à Daly après arbitrage vidéo) et qui a vu Ben Smith, Ryan Crotty et Jerome Kaino sortir touchés en cours de match. L'essai de Rhys Webb (82e) après la sirène restera presque anecdotique mais il aura eu le mérite de rendre le score moins sévère, pour mieux refléter cet incroyable duel.

La France est donc toujours la dernière équipe à avoir fait chuter la Nouvelle-Zélande à l'Eden Park, à l'été 1994. Une série impressionnante de 38 succès de rang pour les All Blacks dans leur antre. Samedi prochain, c'est Wellington qui sera le théâtre du 2e test. On a déjà hâte...