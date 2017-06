Test-Match - Les All Blacks humilient les Samoans (78-0)

Quelle démonstration des All Blacks ce vendredi à l'Eden Park d'Auckland ! Les Néo-Zélandais n'ont fait qu'une bouchée des Samoans, passant 12 essais au cours de la rencontre, tous plus beaux les uns que les autres. Le score sans appel de 78-0 suffit amplement à résumer le festival offensif réalisé par les hommes de Steve Hansen.

Une festival offensif

Finalement, les Samoans n'auront réussi à bousculer les All Blacks qu'un quart d'heure, en réussissant à monopoliser le ballon et en mettant la défense néo-zélandais à rude épreuve avec une phase de 20 temps de jeu. Le temps pour les champions du monde de trouver leur rythme. La suite ? Ce fut une véritable boucherie avec notamment des doublés pour Beauden Barrett (30e, 59e) et Ardie Savea (34e, 76e).

Anton Lienert-Brown (Nouvelle-Zélande) face aux SamoaIcon Sport

Si le score était déjà assez lourd comme ça pour la 14e nation mondiale, on en regretterait presque ce dernier essai refusé après la sirène à Lima Sopoaga. Il couronnait une nouvelle fois un essai splendide. Malheureusement, l'en-avant de Sonny Bill Williams n'a pas échappé à l'arbitre vidéo. Certains chiffres résument parfaitement la démonstration des All Blacks : les 25 offloads, les 17 franchissements ou les 891 mètres parcourus ballon en mains. Le tout acompagné d'un beau sans-faute en conquête.

Si les Lions britanniques ont démarré leur tournée avec des résultats en demi-teinte, les coéquipiers de Ben Smith, eux, sont bel et bien prêts pour la série de trois tests (24 juin, 1er et 8 juillet).