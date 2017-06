TEST-MATCH - La compo de l'Afrique du Sud pour le 3e test face au XV de France

3 changements chez les Bleus, 4 chez les Springboks. Après les rencontres de Pretoria (37-14) et Durban (37-14), on sait désormais à quoi s'en tenir avant la dernière manche à Johannesburg samedi. Comme Guy Novès, Allister Coetzee a lui aussi misé sur la continuité. Encore plus compréhensible vu que l'Afrique du Sud a remporté les 2 premiers tests.

Au poste de pilier droit, Ruan Dreyer va fêter sa première sélection en prenant la place de Frans Malherbe. En 3e ligne, Jean-Luc Du Preez succède lui à Oupa Mohoje, qu'il avait déjà remplacé en cours de match à Durban. À la mêlée Francois Hougaard prend le relais de Ross Cronje, forfait, alors que Jesse Kriel effectue son retour au centre à la place de Lionel Mapoe.

Jan Serfontein et Jesse Kriel (Afrique du Sud) - juin 2017Icon Sport

Ces petites retouches permettent également au 3e ligne Jaco Kriel et au demi de mêlée Rudy Paige d'intégrer le groupe en prenant place sur le banc des remplaçants.

Le XV de départ : Coetzee ; Rhule, Je. Kriel, Serfontein, Skosan ; (o) Jantjies, (m) Hougaard ; Kolisi, Whiteley (cap), Du Preez ; Mostert, Etzebeth ; Dreyer, Marx, Mtawarira.

Remplaçants : Mbonambi, Kitshoff, Oosthuizen, Du Toit, Ja. Kriel, Paige, Steyn, Leyds.