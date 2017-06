TEST-MATCH - L'Italie s'incline dans les dernières secondes face aux Fidji (22-19)

Pour retrouver trace de la dernière victoire italienne il faut remonter au 19 novembre 2016 et ce succès de prestige face à l'Afrique du Sud (20-18). Depuis, plus rien. Les Transalpins ont en effet terminé le Tournoi des 6 Nations sans gagner un seul match et ils comptaient donc sur cette Tournée estivale pour peut-être gonfler un peu les statistiques. Pour l'instant, il n'en est rien car les hommes de Conor O'Shea se sont de nouveau inclinés après la défaite contre l'Ecosse à Singapour la semaine dernière (34-13).

Une défaite au goût amer pour la Squadra Azzurra qui a chuté face aux Fidji (22-19) sur un drop de VolaVola dans les dernières secondes. Surpris par l'agressivité et l'envie des Fidjiens, les Italiens ont concédé deux essais signés Vasiteri (5e) et Vatubua (18e) dès le début de la rencontre. Une nouvelle unité fidjienne était ajoutée au retour des vestiaires par Goneva (45e) avant le réveil des hommes de Conor O'Shea qui tenaient la distance grâce à la botte de Tommaso Allan, auteur de 3 pénalités (8e, 17e, 29e). Un essai du flanker Mbanda (56e) puis une nouvelle pénalité d'Allan et voilà les Italiens de retour dans le match 19-19. Avant d'être finalement crucifiés par un drop de VolaVola scellant la victoire de Fidjiens très pragmatiques. Pour le prochain test, les Transalpins auront à faire à des Australiens revanchards, vaincus contre l'Ecosse 19-24.